Helios Klinik Rottweil mit neuer Leitung

Einen Geschäftsführerwechsel gibt es kurz vor dem Jahresende in der Helios Klinik Rottweil. Tobias Grundmann, bisher Assistent der Geschäftsleitung an den Helios Weißeritztal-Kliniken in Freital und Dippoldiswalde, wird zum 15. Dezember die Leitung des Rottweiler Hauses übernehmen.

Seine Vorgängerin, Cornelia Koch, war im April 2019 als Mutterschaftsvertretung für die damalige Klinikgeschäftsführerin Nina Heitger von Duisburg nach Rottweil gekommen. Aus familiären Gründen wird Nina Heitger nicht mehr nach Rottweil zurückkehren, sondern hat Anfang Dezember im Helios Klinikum Pforzheim neue Aufgaben übernommen. Zeitgleich beendete Cornelia Koch nun ihre Tätigkeit bei Helios.

Am 15. Dezember wird Tobias Grundmann den Posten des Klinikgeschäftsführers übernehmen. Grundmann war bisher als Assistent der Geschäftsführung an den Helios Weißeritztal-Kliniken in Freital und Dippoldiswalde nahe Dresden tätig, zuvor war er am Klinikstandort Aue in gleicher Position. In dieser Funktion hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren die Etablierung neuer Fachabteilungen gesteuert, unterschiedliche Baumaßnahmen im Innen- und Außenbereich der Kliniken federführend begleitet sowie die medizintechnische Ausstattung entscheidend vorangetrieben. Tobias Grundmann ist seit 2017 im Unternehmen; vor seiner Tätigkeit bei Helios sammelte er in anderen Krankenhäusern Erfahrungen und brachte seine im Masterstudium Gesundheitswissenschaft erworbenen Kenntnisse in verschiedenen Bereichen ein.

Der Wechsel vom Osten in den Süden fällt dem 29-Jährigen nicht schwer. „Ich freue mich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der Klinik gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!“ sagt Grundmann. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Behandlung von sehr vielen Corona-positiven Patienten und den damit verbundenen, speziellen Herausforderungen sei er sich „der Verantwortung und der herausfordernden Aufgabe, die mich in Rottweil erwartet, sehr bewusst.“ Tobias Grundmann ist verheiratet; als Ausgleich zum Berufsalltag ist er künstlerisch malerisch aktiv.