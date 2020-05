Helfer des Musikvereins nähen mehr als 1300 Schutzmasken

Gleich zu Beginn des Probenverbots für Musikvereine hat sich der Ausschuss des Musikvereins Frittlingen die Frage gestellt, wie diese „probenfreie“ Zeit überbrückt werden kann – oder vielmehr, was der Verein für das Gemeinwohl der Frittlinger Einwohner in dieser schweren Zeit tun könne. Die Idee, Mund- und Nasenmasken zu fertigen, war schnell gefunden, da Vorsitzender Stefan Schweizer berufsbedingt von Anfang an eine solche tragen musste. Man war sich einig, dass diese Masken kostenfrei angeboten werden sollen.

Zuerst wurden in den eigenen Reihen Näher gesucht, die bereit waren, diese Aktion zu unterstützen. Unter der Federführung von Frauke Wenzler wurden diese schnell gefunden. Gleichzeitig wurde die Gemeinde um Unterstützung gebeten. So konnte es losgehen, indem Stoffe, Schnittmuster, Drähte und Gummis besorgt wurden. Die ersten Muster wurden gefertigt, Probe getragen und optimiert. Über unter anderem die Vereins-Homepage wurde die Aktion bekannt gemacht und über Rathaus und Homepage konnten die Masken bestellt werden. Zeitgleich wurde über die Aktion ein Video gedreht und online gestellt.

Die Resonanz war überwältigend und überraschte den Verein. So saßen die Näherinnen tagelang an ihren Nähmaschinen, um die große Nachfrage bedienen zu können. Man hatte sich vorgenommen „heute bestellt und morgen in den Briefkasten geliefert“ – und dies konnte eingehalten werden. Bis jetzt wurden über 1300 Mund- und Nasenmasken verteilt. Die Ausschussmitglieder sind angetan von den vielen positiven Rückmeldungen und der Unterstützung in Form von Stoffspenden und vielen anderen Dingen aus der Bevölkerung und bedanken sich herzlich dafür. Der Erfolg dieser Aktion ist zahlreichen Beteiligten zu verdanken, so nahmen Brigitte Geiger und Michaela Leibold im Bürgerbüro Bestellungen entgegen, Frauke Wenzler, Anja Maier, Claudia Vonier, Elke und Rosa Bader, Petra Ganter, Christiane und Petra Schweizer, Ulrike Reger und Luitgard Wenzler haben genäht, Lisa Braun, Jenny Wenzler und Karin Hauser haben Stoffe zugeschnitten, Günter Banholzer hat die Bügel vorbereitet, und schließlich haben Sonja Muschal und Alex Rothenbacher die Masken verpackt und ausgeliefert.

Aber auch musikalisch war der Verein nicht untätig. Jeden Sonntagabend gab es um 18 Uhr kleine Fenster- und Balkonkonzerte. Ulrike Reger hatte dafür die Noten besorgt und verteilt. Besonders bei schönem Wetter, wenn die Leute im Garten waren, gab es für diese Abwechslung Applaus von den Nachbarn. Die Großveranstaltung des Vereins mit Heinrich del Core muss noch einmal verschoben werden und findet jetzt am 16. April 2021 statt. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.