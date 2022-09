Heimatbücher in der Aldinger Buchbox

Etwa 50 neue Bücher zum Thema Heimat BW stehen in der Aldinger Buchbox. Da zu gehören unter anderen „Schöne Heimat Hegau“, „Malerische Mainau“, Der Bodensee, Freilichtmuseen in Baden-Württemberg, Schluchsee-Chronik, 111 Orte im Schwarzwald, 900 Jahre Kloster Blaubeuren, St. Blasius in Zähringen sowie Bildbände und Merianhefte der Region. Es gibt aber auch von Wilhelm Kimmich „Der Maler des Schwarzwaldes“, Mundartbücher von Manfred Häpperle und Ludwig Hägele, Karl Napf „Der neue Schwabenspiegel“, Christoph Sonntag „Schwäbische populäre Irrtümer“, „Deutschland – deine SchwaBadener“, Manfred Rommel „Trotz allem heiter“, Erwin Teufel „Ehe alles zu spät ist“, Lothar Späth „Unser BW“ sowie Witzbücher, Schwäbische Grundwortschätzle,

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über hundert Romane, Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und anderes vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, 07424 / 84957 (AB), Rita Rechlin 07424 / 85002 (AB).