Heike Burgbacher will Bürgermeisterin von Dürbheim werden

Heike Burgbacher will an folgenden Orten und Terminen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen:

Die 47-jährige Heike Burgbacher aus Spaichingen bewirbt sich um die Nachfolge von Andreas Häse als Bürgermeisterin der Gemeinde Dürbheim. Damit ist sie dritter Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 22. Mai neben Nathanael Schwarz, Bürgermeister in Balgheim, und Jürgen Köhler, bisher Bürgermeisterstellvertreter in Dürbheim.

Burgbacher ist seit über sieben Jahren für die Gemeinde Dürbheim als Verwaltungsmitarbeiterin und Standesbeamtin tätig. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören außerdem die kommunalen Liegenschaften, die Bereiche Rechnungsamt und Steuern, Wasser und Abwasser sowie die Vertretung im Bürgerbüro.

Die Entscheidung zu kandidieren habe sie sich nicht leicht gemacht, erklärt Heike Burgbacher in ihrer Pressemitteilung: „Gerade weil ich bereits im Rathaus arbeite, bin ich mir der Verantwortung und der Herausforderungen sehr bewusst. Was ich mache, will ich richtig und erfolgreich tun. Deshalb waren mir zwei Dinge sehr wichtig: sowohl die Unterstützung durch die Bevölkerung von Dürbheim als auch die von meiner Familie. Darum habe ich in den letzten Wochen viele Gespräche geführt und dann mit viel Rückenwind meine Entscheidung getroffen.“

Die „zahlreichen guten Erfahrungen mit wunderbaren Menschen und die große Wertschätzung, die ich in Dürbheim insbesondere in den letzten Wochen erfahren habe“, hätten den Ausschlag gegeben. Ein klares „Ja“ sei auch von der Familie gekommen. Unterstützt wird Heike Burgbacher von ihrem Lebenspartner Thomas und den zwei erwachsenen Kindern Mike (20) und Nina (18).

Heike Burgbacher wurde 1974 in Rottweil geboren und wuchs in Villingendorf auf. Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung als Steuerfachangestellte. Nach der Geburt ihrer Kinder arbeitete sie in der Immobilien- und Wohnungsverwaltung. 2015 wechselte sie dann in die Gemeindeverwaltung nach Dürbheim. Seither habe sie zahlreiche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, unter anderem im kommunalen Haushaltsrecht und zur Standesbeamtin absolviert, so Burgbacher in ihrer Mitteilung. Aufgrund ihres breiten Aufgabengebiets im Dürbheimer Rathaus kenne sie die Notwendigkeiten und Herausforderungen der Gemeinde gut. „Ich weiß, was gut läuft, aber auch wo Handlungsbedarf besteht“, schreibt sie, „ich kann sofort loslegen und brauche keine Einarbeitungszeit“.

Für den Fall ihrer Wahl sieht Heike Burgbacher bereits einige Schwerpunkte. „Mir ist es sehr wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern offen in Kontakt zu kommen und ihre Wünsche aufzugreifen. Ich möchte unser Gewerbe und das gute aktive Vereinsleben stärken. Verwalten alleine genügt mir nicht. Mir geht es darum, im Dialog mit allen Beteiligten die Entwicklung der Gemeinde positiv zu beeinflussen und Ideen umzusetzen.“, schreibt sie in der Pressemitteilung.

Die kommenden Wochen bis zur Wahl wolle sie nutzen, um an unterschiedlichen Treffpunkten in der Gemeinde mit den Menschen zusammenzukommen und Anregungen aus der Bevölkerung aufzunehmen. „Daraus wird, zusammen mit meinen Ideen unser gemeinsames Wahlprogramm für Dürbheim, das ich gerne im engen Austausch mit dem Gemeinderat umsetzen möchte.“