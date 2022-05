Heike Burgbacher gewinnt gleich im ersten Wahlgang

Dürbheim (ld/sz) - Überraschend, wenn nicht sensationell hat am Sonntag Heike Burgbacher die Bürgermeisterwahl gleich im ersten Wahlgang in Dürbheim für sich entschieden. Lauter Jubel brach aus, als um 18.50 Uhr Bürgermeister Andreas Häse das in der Gemeindehalle ausgezählte Wahlergebnis bekanntgab. Mit 468 Stimmen, was 55,6 Prozent entspricht, schaffte Burgbacher die Wahl.

Nathanael Schwarz erhielt 238 Stimmen, also 28,7 Prozent und Jürgen Köhler holte 133 Stimmen, also 15,8 Prozent.

1355 Bügerinnen und Bürger waren wahlberechtigt, 435 Wähler gingen an die Urne und 411 wählten per Briefwahl, das sind insgesamt 62,4 Prozent – eine höhere Wahlbeteiligung als bei der vergangenen Bürgermeisterwahl.

Der Musikverein Dürbheim, der am Mittag beim Kreismusikfest in Winzeln teilgenommen hatte, ließ es sich nicht nehmen, der neu gewählten Bürgermeisterin ein Ständchen zu spielen.