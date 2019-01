Haushalt profitiert von guter Konjunktur

Der Denkinger Gemeindehaushalt 2019 ist erstmals nach dem Neuen Haushalts- und Kassenwesen (NKHR) erstellt. Dies bedeutet unter anderem, dass zum ersten Mal alle Abschreibungen der Gemeinde dargestellt werden und auch erwirtschaftet werden müssen. Für Verwaltung und Gemeinderat bedeutet das ein Umdenken.

Nach ausführlicher Vorberatung hat der Gemeinderat einstimmig der Haushaltssatzung zugestimmt. Bürgermeister Rudolf Wuhrer griff ein paar Zahlen auf: Die anhaltend gute wirtschaftliche Lage spiegele sich auch in den Einnahmen des Haushalts 2019 wider. 1985 betrug die Steuerkraftsumme noch 796 767 Euro – pro Einwohner 426,30 Euro. Im Jahr 2019 wird sie 3 494 316 Euro – somit 1324,61 Euro pro Einwohner – betragen.

Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil sind die Haupteinnahmequellen der Gemeinde. Bei der Gewerbesteuer wird mit einer neuen Rekordzahl von 1,95 Millionen Euro gerechnet. Der Einkommensteueranteil der Gemeinde liegt bei 1 710 500 Euro. Mit knapp 100 000 Euro höheren Personalkosten muss 2019 gerechnet werden. Die Gemeinde wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2019 aber dennoch ausgleichen können.

Trotz der hohen Investitionen von 1 915 200 Euro werde keine Kreditaufnahme notwendig, ergänzte Wuhrer. Hauptaugenmerk liegt auf dem Umbau Hintere Gasse 1 mit Kosten in Höhe von 700 000 Euro. Es kann hier mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 25 000 Euro gerechnet werden. Für die Erneuerung des Feldwegs hinter der Firma Kauth werden 271 000 Euro bereitgestellt. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Erneuerung des Abwasserkanals Hintere Gasse mit 380 000 Euro.

Die Finanzierung dieser Investitionen kann alleine aus dem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit 768 500 Euro finanziert werden. Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 2600 Euro. Da für Kredittilgungen ein Betrag in Höhe von 50 400 Euro jährlich einzuplanen ist, müssen zur Finanzierung des Haushaltes letztendlich Mittel in Höhe von 47 800 Euro aufgebracht werden. Der hochgerechnete Stand der Liquiden Mittel zum 1. Januar 2019 beträgt 1,4 Millionen Euro. Der Schuldenstand liegt am 31. Dezember 2019 voraussichtlich bei 584 700 Euro, und somit bei knapp 220 Euro pro Kopf.

Gute Grundlage für 2020

„Der Haushalt 2019 ist somit eine gute Grundlage auch für die Fülle der für das Jahr 2020 vorgesehenen Investitionen wie zum Beispiel die Grundschulerweiterung“, sagte Bürgermeister Wuhrer.

Im Erfolgs- und Wirtschaftplan Eigenbetrieb Wasserversorgung kann mit einem bescheidenen Jahresgewinn von 17 300 Euro gerechnet werden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat auch diesen Plan.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung hat Gemeinderat Jürgen Thieringer an eine frühere Anfrage erinnert und den Antrag gestellt, dass die Bepflasterung des Vorhofs Bürgerhaus in den Haushalt mit aufgenommen wird. Für die Belieferung der Pflastersteine liegt ein Angebot über 6790 Euro vor. Laut Vorschlag der Verwaltung soll der Bauhof die Arbeiten durchführen. Hierin sah Gemeinderat Matthias Zepf eine zusätzliche Belastung für den Bauhof. Der von Gemeinderat Martin Schnee gestellte Antrag um beschränkte Ausschreibung wurde mit einer Gegenstimme angenommen.

Bei der Haushaltsplanberatung hat der Gemeinderat auch der Anschaffung eines Schneepflugs und eines Salzstreuers für den Traktor zugestimmt. Damit diese bei dem überraschenden Wintereinbruch noch in Einsatz kommen können, hat die Verwaltung die Vergabe vorgezogen, und zwar für einen Schneepflug mit 16 541 Euro und einen Streuer für 9996 Euro. Der Gemeinderat gab die nachträgliche Zustimmung.