Haus in Balgheim ist nach Brand unbewohnbar

Mehr als 250 000 Euro Schaden hat ein Brand in der Nacht zum Freitag in Balgheim verursacht. Gegen 22.45 Uhr war das Feuer in einem Wohn- und Ökonomiegebäude an der Hauptstraße ausgebrochen. Die vier Bewohner, ein Ehepaar, beide 27 Jahre alt, deren zweijähriges Kind und eine 16-Jährige, sowie mehrere Hunde, konnten sich ins Freie retten. Die Brandursache ist unklar.

Die Jugendliche erlitt bei Löschversuchen laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Sie wurde am Freitag wieder entlassen. Der Dachstuhl und das zweite Obergeschoss, wo das Feuer ausbrach, brannten aus. Die Feuerwehr aus Balgheim und Spaichingen verhinderte durch einen schnellen Innenangriff unter Pressluftatmern einen Totalverlust des Dachstuhls. Außerdem konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf die Stallungen der an dem Wohnhaus angebauten Pferderanch abwehren.

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar – und auch wie es versicherungstechnisch aussieht, wussten die Bewohner am Freitag noch nicht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, die Familie und die Jugendliche kamen bei Freunden und Angehörigen unter.

Die 16-Jährige arbeitet als Praktikantin auf der Pferderanch und wohnte übergangsweise in der zweistöckigen Wohnung im Obergeschoss, in dem sich das Feuer entfachte. Dort befindet sich eine Mietwohnung, die die Besitzer eigentlich ab April wieder vermieten wollten. Im Obergeschoss ist der größte Schaden entstanden. „Stellenweise sind Löcher im Boden und man kann bis in die untere Wohnung durchschauen“, sagte die Hausbesitzerin am Freitagmittag. In der Wohnung der Familie ist durch die Löscharbeiten ein Wasserschaden entstanden. Fernseher, Handys und Papiere sind beschädigt. „Zum Glück ist der Brand nicht auf die Heubühne direkt neben dem Haus übergegangen“, so die 27-jährige Bewohnerin. Die Familie hatte das Haus 2016 gekauft, renoviert und ist Anfang 2017 eingezogen. Für die nächste Zeit wohnt sie in Frittlingen bei Verwandten und pendelt jeden Tag nach Balgheim, wo der Betrieb auf der Pferderanch weitergeht.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis weit in die Nacht zum Freitag. Das DRK übernahm die Versorgung der Einsatzkräfte. 70 Kräfte verschiedener Hilfsorganisationen waren mit 16 Fahrzeugen vor, die Feuerwehr Spaichingen mit 39 Mann und neun Fahrzeugen.