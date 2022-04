Hauptversammlung der Feuerwehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 19 Einsätzen war das Jahr 2021 für die Feuerwehr Frittlingen ein forderndes Jahr, wie Kommandant Kai Landowski bei der Hauptversammlung feststellte. Zu den Einsätzen zählten neben Brandeinsätzen die Beseitigung von Ölspuren und Bäumen auf der Straße, eine Türöffnung, defekte Heizungsanlagen, Verkehrsunfälle und eine Brandmeldeanlage, die ausgelöst hatte, aber auch die Umsetzung eines Wespennestes. Von April bis Dezember wurde zusammen mit dem DRK eine Corona-Teststation betrieben. In 495 Arbeitsstunden wurden hier 1721 Tests durchgeführt. Im Juni konnte der neue Mannschaftstransportwagen abgeholt werden und pünktlich zur Fahrzeugweihe im September erhielt die Wehr ihre neue, jetzt rote Einsatzkleidung.

Mit 50 Aktiven, 16 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und zehn Kameraden in der Alterswehr hat die Feuerwehr Frittlingen einen sehr guten Personalstand. Laut Bericht von Schriftführer Julian Schaub konnte ein Großteil der Übungen coronabedingt nicht stattfinden. Aufbau der Teststation, Auswahl der neuen Einsatzkleidung und Planung für eine First Responder Gruppe liefen im Hintergrund. Die Schachtputzaktion konnte im Sommer stattfinden. Auch die Hauptübung konnte mit zahlreichen Zuschauern durchgeführt werden. Kassier Walter Braun konnte einen positiven Kassenbericht abgeben und laut Jugendwart Stefan Braun war der Übungsbetrieb wegen Corona für die 16 Jugendlichen sehr eingeschränkt.

Neben sieben Proben unterstützte der Nachwuchs die Wehr bei der Schachtputzaktion und beim Kinderferienprogramm. Bürgermeister Dominic Butz zeigte sich stolz auf die starke Mannschaft. Die Teststation habe gut funktioniert und er hoffe, dass sie nicht mehr gebraucht werde. Höhepunkt sei die Lieferung des neuen MTW gewesen. Die Gemeinde wolle für eine gute Ausrüstung sorgen. Auch im Katastrophenschutz spiele die Feuerwehr eine wichtige Rolle.

Für den Kreisfeuerwehrverband konnte Manuel Buschle drei Ehrungen vornehmen. Seit 25 Jahren sind Michael Schwarz, Thomas Sprenger und Matthias Kohler aktives Mitglied der Feuerwehr. Sechs Kameraden konnten befördert werden. Christian Sarec, Julian Schaub und Michael Schwarz zum Oberfeuerwehrmann, Stefan Braun zum Oberlöschmeister, Jörg Fritzsche zum Löschmeister und Gerhard Zimmerer zum Hauptlöschmeister. Für das DRK bedankte sich Hans Gassner für die außerordentlich gute Zusammenarbeit.