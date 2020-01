Hauptstraße ist sieben Monate komplett gesperrt

Mit Riesenschritten geht es der Sanierung der Denkinger Hauptstraße entgegen. Sie wird von Mitte April bis November voll gesperrt. In diesem Zusammenhang will das Land auch die Wettbachbrücke umfangreich sanieren. Dazu ist ein Wasserrechtsverfahren notwendig, dem der Gemeinderat voll zustimmte.

Dabei wird auch eine Böschungstreppe angelegt, um die künftige Zugänglichkeit der Unterbauten der Brücke zu verbessern. Während der Sanierung der Brücke werde die Hauptstraße für acht Wochen voll gesperrt. Es sei gegebenenfalls eine halbseitige Befahrung möglich, teilte Bürgermeister Rudolf Wuhrer mit.

Während der Bauarbeiten von Wettbachbrücke bis Ortsende werde die Hauptstraße voraussichtlich vom 15. April bis 30. November voll gesperrt. Eine halbseitige Sperrung sei technisch nicht möglich bzw. „nur mit einer erheblichen Ausweitung der Bauzeit und einem enormen zusätzlichen finanziellen Betrag machbar“. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Sulzen“ sei durch die Anbindung an die K 5907 (Straße von Frittlingen) immer gewährleistet. Entsprechend dem Fortgang der Bauarbeiten sei zumindest zeitweise auch eine Anbindung an die Hauptstraße/Plattenweg möglich. Auch die Zufahrt zum Gewerbegebiet Hofäcker werde während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Die Umleitung erfolge über Frittlingen. Um kein Verkehrschaos in Frittlingen entstehen zu lassen, wird an der Kreuzung Bundesstraße/Zufahrt Frittlingen ein Ampelverkehr eingerichtet.

Die Frage des Busverkehrs konnte auch in einer Besprechung mit den zuständigen Behörden nicht abschließend geklärt werden. In Richtung Gosheim soll eine Bedarfshaltestelle bei der Firma Schwer eingerichtet werden. Der Busverkehr in Richtung Heuberg könne über die Umleitung Frittlingen fahren.

Für den Nahverkehr, hauptsächlich Schülerverkehr aus Denkingen, muss eine andere Lösung gefunden werden. Hier wurde nun eine Variante durch einen Ausbau der Anbindung „Plattenweg“-Freibühl eines Wiesenfeldweges mit Kosten von 150 000 Euro in die Diskussion eingebracht. Allerdings kämen Kosten für Grunderwerb hinzu. Es wird davon ausgegangen, dass die bestehende Breite nicht ausreichen wird und dass hier auch Ausweichbuchten geschaffen werden müssten.

Da das Landratsamt für den Busverkehr zuständig ist, wurde die Verwaltung beauftragt zu klären, ob nicht der bestehende Feldweg Honberg-Plattenweg für den Busverkehr genutzt werden und auch für den allgemeinen Verkehr freigegeben werden könne. Auch die Kosten für eine Sanierung dieses Feldwegs vor und nach der Bauzeit sollen ermittelt werden. Der Rat wird sich in der Februarsitzung hiermit nochmals befassen.

Der Gemeinderat beschloss, die Mehrzweckhalle mit einem digitalen Schließsystem der Firma ABUS aufzurüsten. Pascal Becker von Becker Sicherheits-Systeme stellte das System vor, das eine individuelle Zuordnung der Schließzylinder mit Programmierung, eine Begrenzung auf bestimmte Räumlichkeiten und eine zeitliche Begrenzung umfasst. Anstelle der bisherigen Schlüssel werden digitale Chips ausgegeben. Die Schließanlage könne auch auf andere öffentliche Gebäude ausgedehnt werden. Nach Fertigstellung des Anbaus werden die Grundschule als nächstes Gebäude angeschlossen. Mit zehn Schließzylindern und 50 Chips erhielt die Denkinger Firma Becker Sicherheits-Systeme den Auftrag.

Bei der jährlichen Sicherheitsüberprüfung des Trennvorhangs in der Mehrzweckhalle wurde festgestellt, dass durch betriebsbedingten Verschleiß umfangreiche Reparaturarbeiten notwendig werden. Die Firma Trenomat GmbH wurde beauftragt, diese entsprechend ihrem Pauschalangebot für 6 014 Euro durchzuführen.

Im Rahmen einer Klausurtagung hat sich der Gemeinderat in seinem 10-Punkte-Arbeitspapier für 2020/21 darauf festgelegt, dass man eine generelle Planung zur künftigen Entwicklung des Friedhofs erarbeiten lassen wird. Das Büro „landschaft 4 Ingenieure“in Villingen-Schwenningen wurde beauftragt. für ein Pauschalhonorar von 2 300 Euro ein Gutachten zur Entwicklung des Friedhofs mit Gestaltungsvarianten und einer Grobschätzung zu erstellen.