Die nächtliche Präsenz der Polizei in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung gegen die nächtlichen Ruhestörungen und Ansammlungen auf Parkplätzen als Disko-Ersatz zeigen Wirkung. Während am Freitagabend bei den Feierwilligen überwiegend Vernunft herrschte, musste die Polizei am Samstagabend hart durchgreifen. Rund 100 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und 250 Platzverweise gehörten zu den seit Tagen öffentlich angedrohten Konsequenzen gegen die Regelverstöße.