Harmonische Generalversammlung des Musikvereins Balgheim

Wichtigster Tagesordnungspunkt der diesjährigen Generalversammlung des Musikvereins Balgheim waren die durchzuführenden Wahlen. Vom auslaufenden Vereinsjahr gab es wegen den Corona-Einschränkungen nicht viel zu berichten. Der Verein umfasst laut der 1. Vorsitzenden, Sabine Eisold derzeit 210 Mitglieder und damit 14 weniger als noch im Vorjahr.

Man richtet nach einem sehr ruhigen Jahr nun den Blick nach Vorne und freut sich zunächst auf das für Freitag, 24. Juni geplante Sommerfest. Nach dem die Kooperation im Jugendbereich mit dem Musikverein Dürbheim vor zwei Jahren sehr gut angelaufen ist, gibt es derzeit auch wegen Übernahme aller bisheriger Jungmusiker in die Aktivenkapelle keine Balgheimer Jugendlichen in der Dürbheimer Jugendkapelle. Dennoch befinden sich aktuell wieder insgesamt zwölf Kinder und Schüler in Ausbildung, wie aus dem Bericht von Jugendleiterin Diana Honer zu entnehmen war. Es soll noch einmal verstärkt Jugendwerbung betrieben werden.

Josef Ilg durfte erneut von einem überaus erfreulichen Kassenstand berichten, wozu viele Spender und Sponsoren und vor allem die erfolgreiche Altmetallsammlung beigetragen haben. Der Großteil der Ausgaben ist in Ausbildung und Lehrgänge investiert worden. Kassenprüfer Klaus Berchtold schlug in Anbetracht einer vorbildlich geführten Kasse die Entlastung von Kassier und Vorstandschaft vor.

Insofern war die von Bürgermeister Nathanael Schwarz durchgeführte Entlastung ein Leichtes. Ohne den Musikverein sei es „still“ in der Gemeinde gewesen. So betrachte er die jetzige Generalversammlung als Wendepunkt und hoffe wieder auf ein reges und erfolgreiches neues Jahr für den Musikverein. Er bedankte sich bei allen, die sich im Musikverein einbringen.

Jeweils einstimmig wieder gewählt und in ihren Funktionen bestätigt wurden Sabine Eisold als 1. Vorsitzende, Josef Ilg als Kassierer und Vroni Hafner sowie Bärbel Werth als Wirtschaftsteam, ebenso Bettina Fischer als Vertreterin der passiven Mitglieder. Weiterhin bleiben unverändert Klaus Berchtold und Peter Hug die beiden Kassenprüfer. Der Bürgermeister dankte allen Gewählten, dass sie sich für ein Amt zur Verfügung gestellt haben und sich damit für die Allgemeinheit engagieren.

Über die Termine der Veranstaltungen und Auftritte in 2022 informierte die 2. Vorsitzenden Monika Mink.