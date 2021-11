Handbuch hilft bei Wetter-Katastrophen weiter

Die Gemeinde Denkingen hat zusammen mit der EnBW ein Krisenkonzept erarbeitet und in einem Handbuch zusammen gefasst. Damit wappnet sich die Gemeinde gegen Starkregenereignisse wie etwa im Ahrtal in diesem Jahr.

In mehreren Workshops mit Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofes, der DRK Ortsgruppe, des Gemeinderats und der Feuerwehr wurden unter Federführung der EnBW-Krisenexperten verschiedene Bedrohungslagen und Szenarien diskutiert und Strategien zur Abwehr entwickelt.

Das daraus entstandene Handbuch enthalte alle wichtigen Informationen von der Zusammensetzung des Krisenstabes bis zu den Alarmierungs- und Kriseneinsatzplänen. „So kann im Ernstfall schnell, professionell und effektiv reagiert und gehandelt werden“, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Und auch neue Mitarbeiter können sich so Anleitungen holen.

Die möglichen negativen Folgen klimatischer Veränderungen haben nicht nur Einfluss auf die Natur und Umwelt, sondern auch auf kritische Infrastrukturen in der Kommune. Von unterschiedlichsten Bedrohungsszenarien wie Hochwasser, Starkregen, Unwetter mit Hagel und Stürmen und flächendeckende, anhaltende Stromausfälle kann auch die Gemeinde Denkingen betroffen sein - und muss handlungsfähig bleiben. Gemäß Artikel 5 des Katastrophenschutzgesetzes stehe jede Kommune in der Pflicht, ein Krisen- und Notfallmanagement mit Alarm- und Einsatzplänen und Stabsarbeit für ihren Zuständigkeitsbereich zu entwickeln.

Das Team um Bürgermeister Rudolf Wuhrer hat jetzt in drei intensiven Workshops mit Kommunalberater Karsten Lüdke zum Beispiel Kriseneinsatzpläne erstellt, das Starkregenrisiko der Schutzziele analysiert, die Krisenkommunikationsstrategie festgelegt und Alarmierungspläne erstellt. Aber auch die Notstromversorgung von wichtigen Schutzzielen der Gemeinde wurde angepackt genauso wie die Bevölkerungswarnung. „Das Thema Klimawandel ist im vollen Gange – an dieser Tatsache und den damit verbundenen Bedrohungen kommen wir wohl alle nicht vorbei. Aber die Gemeinde Denkingen ist mit dem Krisenkonzept nun gut gewappnet. Wir hoffen natürlich, dass Denkingen von den beschriebenen Ereignissen verschont bleibt. Trotzdem ist eine gute Vorbereitung unumgänglich“, wird Wuhrer in der Pressemitteilung zitiert.

Das Handbuch enthält alle wichtigen Informationen und Arbeitsmittel in der Krise, wie die Zusammensetzung des Krisenstabes, Analyse der kritischen Infrastruktur, die Aufbau- und Ablauforganisation sowie Alarmierungs- und Kriseneinsatzpläne.