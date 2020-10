Handarbeitsbücher und Krimis in der Buchbox

Ab kommenden Samstagnachmittag kommen etwa 30 neue Bücher ins Regal zum Thema Handarbeiten, zum Beispiel Sticken – Hardanger, Kreuzstich, Gobelin, Stricken – Pullover, Mützen, Puppen, Socken, Nähen für kleine Kinder, Makramee, Basteleien für Weihnachten.

Und außerdem: Der besondere Lese Tipp – Kathy Reichs: Die forensische Anthropologin lässt die Gerichtsmedizinerin Tempe Brennan faszinierende wissenschaftliche Fakten mit psychologischen Porträts verbinden. Sie schreibt komplexe Thriller nach wahren Begebenheiten mit atemberaubenden Handlungen und besticht durch herausragenden Stil, so das Buchbox-Team in seiner Pressemitteilung. Es geht um die Interpretation von menschlichen Überresten und um detektivischen Spürsinn mit dem Ziel, den Täter zu überführen und Wahrheit und Gerechtigkeit wieder herzustellen. Dabei mischt sich Tempe Brennan auch in die Arbeit der Polizei ein und muss diese von ihren Ergebnissen überzeugen. Eine Bestsellerautorin, sogar mit eigener Fernsehserie „ Bones“. In der Buchbox ab Samstagnachmittag etwa 20 Bücher von ihr, z.B: Tote können nicht mehr reden, Laßt Knochen sprechen, Totenmontag, Mit Haut und Haar, Tote lügen nicht, Fahr zur Hölle.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist , und jeder kann einfach hingehen und mitnehmen, was gefällt und/oder auch wieder zurückbringen. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kinderbücher, Kochbücher, Bildbände usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB).