Bei Arbeiten an einer Drehmaschine hat sich am Samstagvormittag eine 62-Jährige schwere Verletzungen zugefügt. Die Frau führte laut Polizei in der Werkstatt einer Firma mit ihrem Ehemann Arbeiten durch, wobei sich ihre Handschuhe in der drehenden Spindel verfingen und ihre Hand in die Maschine gezogen wurde. Mittels Rettungshubschrauber wurde sie ins Krankenhaus transportiert.