Hörmle GmbH ehrt Jubilare

Die Firma Hörmle Zuführ-, Montage- und Prüftechnik GmbH in Denkingen hat sieben Jubilare für langjährige Mitarbeit im Unternehmen geehrt. Sechs Mitarbeiter erhielten zudem ein Geschenk anlässlich ihres runden Geburtstages.

Traditionell, so teilt die Firma mit, wurden an der Weihnachtsfeier im festlichen Rahmen die Ehrungen durchgeführt. Chef Wolfgang Hörmle bedankte sich bei jedem Mitarbeiter persönlich mit Brief und Geschenkkorb. In seiner Rede dankte Hörmle für die Treue zum Unternehmen: „Sie alle haben in den vergangenen Jahrzehnten zum Erfolg der Firma beigetragen“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Langjährige Mitarbeiter seien für das Unternehmen die wichtigste Grundlage. Sein besonderer Dank galt der Ehefrau und den Töchtern für ihr überdurchschnittliches Engagement. Es wurden geehrt: für 35 Jahre Erika Hörmle, Roswitha Hörmle und Reinhard Hörmle; für 30 Jahre Martin Barschina; für 25 Jahre Andreas Merkle; für 20 Jahre Harald Braunschweiger und Günter Höll.