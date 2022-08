Guido Wolf nimmt Interessierte mit auf Sommertour

Der Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen, Guido Wolf (CDU), ist auf Sommertour. Bei mehreren Terminen diese Woche sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, dazuzukommen. Das teilt Wolf in einer Ankündigung mit. Folgende Veranstaltungen sind geplant.

Dienstag, 23. August, 14 Uhr: Wanderung zur Ziegenherde MeiMecki von Achim Schellenbaum, Treffpunkt am Naturschutzgebiet Irndorfer Hardt (Abzweigung Irndorf/Gnadenweiler); Wanderung mit Wanderführerin Samantha Giering zur Ziegenherde und Vorstellung des Ziegenherdeprojekts MeiMecki durch Achim Schellenbaum mit kleinem Imbiss; gegen 15:30 Uhr Rückmarsch mit der Möglichkeit der Einkehr im Café Kapellenblick Gnadenweiler.

Mittwoch, 24. August, 10 Uhr: Radtour, Start in Wurmlingen (Parkplatz beim Friedhof), Tour über Seitingen-Oberflacht, Gunningen, Durchhausen nach Trossingen. Mittagessen in Trossingen. Anschließend Führung durch das Harmonikamuseum in Trossingen. Danach Rückfahrt nach Wurmlingen mit der Möglichkeit der Einkehr in der Traube Wurmlingen

Samstag, 27. August, 10 Uhr: Besuch auf dem Bihrenberghof in Frittlingen, Treffpunkt auf dem Hof, Bihrenberg 1, 78665 Frittlingen, bei Familie Benne; Führung durch Stall und Hofgelände, Gespräch mit dem landwirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Klaus Burger, Besichtigung der Biogas-Anlage und Begegnung mit vielen Tieren.

Donnerstag, 1. September, 13.30 Uhr: Wanderung auf dem Jubiläumswanderweg in Egesheim, Treffpunkt auf dem Parkplatz der Gemeindehalle (Brühlstraße) in Egesheim; Wanderung auf dem Jubiläumswanderweg mit Albwanderführerin Ruth Baum; anschließend Einkehr im Sportheim des SV Egesheim