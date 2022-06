Guggenmusik feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Mit einer grandiosen „Aldinger Guggen-Breeze“ feierten die Gugge-Mucke ihren 20. Geburtstag bis spät in die Nacht in der Erich-Fischer-Halle. Die Mitglieder um Vorsitzenden Joachim Hirner hatten keine Mühe gescheut, um eine große Fete mit einer aufwendigen Dekoration auf zu Beine zu bringen.

Als Gäste konnte Hirner neben den örtlichen Vereinsvertreter, den zahlreichen aktiven und passiven Mitglieder, der Narrenfreunde sowie benachbarte Narrenzünfte aus Balingen, Aichhalden auch die Brigachtaler Hexen jeweils mit ihrem Schlachtruf begrüßen. Mit gewaltigen Auftritten gratulierten die Guggenmusik Krawazirambler aus Villingen und die Guggenmusik Feuerteufel Roßwangen dem Geburtstagskind. In den Pausen hielt DJ Holger die Stimmung mit fetziger Musik.

Im Schnelldurchlauf machte der Vorsitzende einen Rückblick über Entstehung und die vergangenen 20 Jahre der Gugge-Mucke, die aus einer ehemaligen Antrommlergruppe am Schmotzigen Donnerstag entstanden ist. Von einem bewegten und intensiven Vereinsleben mit Höhen und Tiefen erhielten die Besucher Kenntnis. Von der ersten Stunde an ist Philipp Fries der musikalische Leiter und wurde am Abend für seine 20jährige Tätigkeit geehrt. In den 20 Jahren hatten die Musiker fünf Mal ihr Outfit gewechselt, was eine Ausstellung zeigte.

Inzwischen wurden drei CDs aufgenommen und „mir hond no lang net gnuag“ gab Hirner bekannt.

Als dann die 28 Gugge-Mucke zu ihrem Geburtstagsständchen mit Verstärkung der Ehemaligen auf der Bühne erschienen, war das jugendliche Publikum nicht mehr zu bremsen. Sie standen um die Bühne, tanzten, johlten und viele Fotos wurden geschossen. Das Stimmungsbarometer hat bereits einen gewissen Höhepunkt erreicht. Für ihren animierenden Guggen-Sound ist die Kapelle nicht nur bei den Jungen bekannt, sondern auch viele Senioren finden großen Gefallen an der Musik.

Mit dem „Einsamen Hirten“ von James Last begann die Vorstellung und schloss mit der fetzigen Zugabe „Die kleine Kneipe in unserer Straße“. Im Übrigen arrangiert der musikalische Leiter Fries fast alle Stücke und bildete zudem die ersten Trompeter der Kapelle aus. Er selbst studierte an der Musikhochschule Trossingen Trompete.

„Unsere Gugge Mucke ist musikalisch auf Höchstform und nach meiner Beurteilung sehr gut drauf“ lobte Fries die Musiker. Sie begleiten nur den Aldinger Narrenumzug und spielen sonst ausschließlich in den Hallen, informierte Fries weiter. „Nach der langen Coronapause freuen wir uns, endlich wieder loslegen und feiern zu dürfen“ betonte der musikalische Leiter.