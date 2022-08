Grundstein für Wiederbelebung des Jugendraums gelegt

Der Jugendraum in Balgheim nimmt wieder Form an. Bereits seit ein paar Wochen wurde der Jugendraum von Jugendlichen aufgeräumt und wieder einsatzbereit gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Es fanden bereits neue Möbel und ein neuer Tischkicker ihren Platz im Jugendraum. Darüber hinaus konnte der Bürgermeister noch ein Budget von 500 Euro aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zusagen.

Bei den Wahlen für das Jugendraum-Team wurden Florian Wenzler, Felix Hafner und Moritz Hüttermann bei der Jugendversammlung am 25. Juli von den Anwesenden gewählt. Bürgermeister Nathanael Schwarz und Gemeinderat Christoph bedankten sich für die Bereitschaft und wünschten viel Glück beim Neustart. „Wichtig ist es, dass es eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt. Denn die aktiven Jugendlichen bilden die Zukunft unserer Vereine“, sagte Schwarz.

Das Jugendraum-Team hat auch schon Ideen für eine öffentliche Veranstaltung im Zuge der Jugendraum-Eröffnung. Der Jugendraum wird künftig Dienstag, Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr geöffnet haben. Alle Interessierten dürfen sich an die Verantwortlichen wenden, die sich über weitere Mitstreiter freuen würden.