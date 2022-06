Grundschule Dürbheim feiert ein großes Sportfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jubel, Anfeuerungsrufe und Applaus waren am Mittwochvormittag, 18. Mai, auf dem Sportplatz in Dürbheim zu hören. Bei bestem Wetter feierte die Grundschule ein großes Sportfest gemeinsam mit dem Sportveranstalter „TRIXITT“. Die Schulleitung hatte die Bochumer Event-Veranstalter engagiert, um allen Kindern noch ein besonderes Highlight in dem anstrengenden Schuljahr zu ermöglichen.

Der Sportplatz hatte sich deshalb bereits am frühen Morgen in eine bunte Bewegungslandschaft mit Hindernis-Hüpfburg, Zweifelderball, Basketball, Speedmaster und mehreren Fitnessstrecken verwandelt. Ziel des Tages war es, die Klassengemeinschaften zu stärken sowie den Teamgeist und das Miteinander im Schulleben.

Nach der Ankunft erhielt jede Klasse Leibchen, die die Kinder überzogen. Dann ging es auf den Sportplatz zum Aufwärmtraining. Dabei lernten die Kids auch die Teamer kennen, die die sieben Klassen betreuten.

Einen ganzen Vormittag lang galt es, spannende Bewegungsangebote, abwechslungsreiche Einzel- und Klassenwettkämpfe zu absolvieren. In der riesigen Zweifelderball-Arena traten die einzelnen Klassen gegeneinander an. Im Menschenkicker tobten sich die Kinder beim Fußballspielen an Seilen aus. Das Highlight war der riesige aufblasbare Hindernisparcours, in dem jedes Kind klettern, krabbeln, springen und rutschen konnte. Im Speedmaster musste der Hindernisparcours - angefeuert von allen Mitschülern - möglichst schnell vorwärts durchlaufen werden. In der Basketballarena konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit mit Basketbällen beweisen. Zwischendurch wurden aufgrund des sehr warmen Wetters einige Trinkpausen eingelegt. Etwa zur Halbzeit konnten sich die Kinder dann bei einer längeren Sportpause mit Brezeln, Obst und Getränken stärken, das helfende Hände aus der Elternschaft organisiert hatten.

Zum Schluss trommelten die Teamer alle Kinder zur Siegerehrung zusammen. Jede Klasse konnte bei diesem Wettkampf gemeinsam viele Punkte für die eigene Klasse, aber auch für die gesamte Schule sammeln. Verglichen mit der Punktezahl vieler anderer Schulen war die Grundschule Dürbheim ganz vorne mit dabei. Das freute besonders die Lehrer. Für diese tolle Leistung erhielt jedes Kind zur Erinnerung eine Urkunde. Außerdem wurde ein Fairnesspreis verliehen.