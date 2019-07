Grundschüler sorgen für Gruseleffekte

„Geisterstunde ist die schönste Stunde“: Ein spannendes „Grusical“ von Peter Schindler führten die Schüler der Grundschule Hausen ob Verena am Samstag in der bis auf den letzten Platz besetzten Verenahalle auf. Schon das Foyer hatte den Charme einer Geisterbahn: schummriges Licht, Skelette und Totenköpfe. Die Halle selbst war abgedunkelt, so dass der Gruseleffekt perfekt war.

Auf Schloss Eulenstein sind die Gespenster los: Der „grüne Flaschengeist“ hatte seinen 1000. Geburtstag, und alle Geister gratulierten ihm. Die kleine Hexe hatte eine besondere Überraschung. Sie kam unter Geklapper mit ihrer „Krachmaschine“. „Graf Dracula“ kam besäuselt aus dem Weinkeller und schlief seinen Rausch aus. Er hatte das Blut mit Rotwein verwechselt, so dass er alles verpennte. Nur ein Geist fiel aus der Rolle: Es war der Geist „Ach und Krach“, der wie wild auf seine Trommel einschlug. Er wollte von der kleinen Hexe unbedingt die „Krachmaschine“. Die wollte diese aber nicht hergeben. Also berieten die übrigen Geister, was geschehen solle. Zum Schluss kamen die restlichen Geister überein, dass er die Konstruktionspläne der „Krachmaschine“ erhalten soll. Der Aufforderung, das Fest zu verlassen, widersetzte sich „Ach und Krach“. Daraufhin wurde er verhext und bekam heiße Füße, so dass er sich aus dem Staub machte. Lang anhaltender Applaus der Besucher war der Lohn für die Akteure.

„ Haben Sie sich überlegt, was sie da vorführen wollen?“, fragte Schulleiter Michael Maurer vor einem Jahr den Musiklehrer und Leiter des Musicals, Christoph Hohl. Doch er wurde nicht enttäuscht. Alle Kinder, die Lehrer und die Eltern standen hinter dem Projekt. Hohl bedankte sich bei allen: „So ein Projekt kann nur leben, wenn alle mitmachen.“ Und dies war der Fall.

Er wird ab Oktober in Konstanz ein Studium aufnehmen, so dass dies unter seiner Führung das einzige Musical in Hausen war. Musikalisch wurde das Werk von Michael Huss auf dem E-Piano, auf dem Kontrabass von Adrian Brenneisen und dem Schlagzeug von Andreas Haller begleitet. Großer Dank galt Lehrkraft Alica Hauser, welche Choreografie und Tänze einstudierte. Gisela Rubbel war für Texte und Lieder verantwortlich. Emil Maier hatte mit der Klasse drei und vier die Texte in Bearbeitung. Katlen Ludwig zauberte die tolle Kulisse und das Bühnenbild. Markus Heinzler und Uwe Smidt waren für die komplette Technik zur Stelle. Anke Klaiber bedankte sich im Namen der Eltern und Großeltern bei allen Akteuren und den vielen Helfern, die Kostüme nähten und die Kinder schminkten.