Grundschüler haben eigene Blumenwiese

Bienenfutter anbauen leicht gemacht, das hat die Klasse zwei der Grundschule Denkingen beim Projekt „Der Naturpark blüht auf“ des Naturparks Obere Donau und der FÜNF-G Region erlebt. Den Startschuss für die Frühjahrseinsaat gaben die beiden Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Thieringer und Achim Lewedey.

Nach einem 1,5 Kilometer-Marsch waren die Schüler gespannt, was auf der Fläche unter den beiden Kirschbäumen im Gewann Heselen gesät wird. Zuvor hatte der Bauhof die Fläche bearbeitet und gefräst. Er wird diese Fläche zusammen mit weiteren auch bewässern und pflegen. „Im Unterricht beschäftigen wir uns zeitgleich mit der Natur und haben erst kürzlich Bohnen gesät, wobei die Schüler das Wachsen der Früchte beobachten können. So passt diese Aktion sehr gut in unser Unterrichtsprogramm“, erläuterte die Klassenlehrerin Nora Greiling.

Projektkoordinator Lucas Schuon vom Naturpark informierte die Schüler über die schrumpfenden Nahrungsangebote und Lebensräume der Insekten, die ein ganzjährig reichhaltiges und vielfältiges Blütenangebot benötigen. Über die Aussage, dass es neben der bekannten Honigbiene in Baden-Württemberg 460 heimische Wildbienenarten gibt, zu denen auch die Hummeln gehören, sowie viele Schmetterlinge, Wespen und Laufkäfer, war für die Schüler erstaunlich. Um den Kindern eine Wildbiene zu zeigen, hatte er die gefilzte Mauerbiene „Wilma“ mit dabei. Diese erhält jetzt einen Platz im Klassenzimmer. Außerdem überreichte Schuon einen Ordner voll Ideen und Wissen rund um Blumenwiesen an die Klassenlehrerin Nora Greiling. „Mit unserer heutigen Aussaat von mehrjährigem Saatgut tragen wir dazu bei, dass wertvolle Nektarquellen geschaffen werden“, sagte Lucas Schuon. Alle 27 Kinder erhielten kleine Eimer mit sandgemischtem Samen und durften die Fläche einsäen. Anschließend wurde alles tüchtig mit kleinen Gießkannen gewässert. Natürlich machte diese Arbeit bei dem schönen Frühlingswetter auch durstig.

„Nach etwa vier Wochen könnt ihr die ersten Pflänzchen sprießen sehen. Macht mit euren Eltern am Sonntag mal eine Wanderung an diesen Ort und beobachtet das Gedeihen und Blühen eurer Blumenwiese“, gab Schuon den Kindern mit auf den Weg.

Zwei Hektar Grünland

Gleichzeitig gab der Projektkoordinator einige Hinweise über das Projekt „Blühender Naturpark Obere Donau“. Gut zwei Hektar Grünland werden in der Einsatzperiode zu blühenden Insektenweiden umgewandelt, neun Naturpark-Kommunen und die Region der FÜNF-G beteiligen sich daran. Es werden ausschließlich Flächen mit regionalem, mehrjährigem Saatgut angesät, welches auf die Verhältnisse am Standort bestens angepasst ist. Begleitend findet für die Verantwortlichen ein Pflegeseminar für ökologische Blühflächen im Haus der Natur in Beuron statt.

Ziel des landesweiten Projekts Blühende Naturparke ist es, durch die Anlage von Wildblumenwiesen für Insekten ganzjährig Lebensraum und ein reichhaltiges und vielfältiges Nahrungsangebot zu schaffen. Im Gegensatz zu Honigbienen fliegen viele Wildbienenarten keine weiten Strecken und sind oft auf nur eine einzige Blütenart spezialisiert. Daher kommt es nicht so sehr auf die Größe der einzelnen Fläche an, sondern auf ein möglichst dichtes Netz an Wildblumenstandorten mit heimischen Arten, um auch die Ausbreitung der Insekten zu unterstützen und das Nahrungsangebot sowie Brutplätze zu sichern. Das Projekt richtet sich an alle Flächenbesitzer wie Städte und Gemeinden, Unternehmen, Landwirte oder Privatleute.

Das Land Baden-Württemberg hat sich mit dem „Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt“ zum Ziel gesetzt, den Artenreichtum in Schutzgebieten, aber vor allem in der vom Menschen genutzten Kulturlandschaft, zu stärken. Im Rahmen dieses Sonderprogramms wird das Projekt „Blühende Naturparke“ vom Land in den Jahren 2018 und 2019 mit 370 000 Euro unterstützt. Im Zuge dessen kommt es zu einem gemeinsamen Projekt aller sieben Naturparke.