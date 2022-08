Großer Feuerwehreinsatz wegen brennender Heizdecke

Geistesgegenwärtig haben zwei Passanten am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr reagiert und eine alte Dame samt deren Wohnung gerettet. Die Heizdecke der Frau in der Von-Stauffenberg-Straße war in Brand geraten. Die beiden Männer stellten den starken Rauch, der aus einem Wohnhaus drang, fest und klingelten an dem Gebäude. Die 83-jährige Bewohnerin öffnete. Sie hatte erfolglos versucht, ihre vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geratene Heizdecke zu löschen.

Die beiden Helfer gingen kurzerhand ins Haus und warfen die brennende Heizdecke in die Badewanne, um sie zu löschen. Anschließend brachten sie die alte Frau aus dem verrauchten Gebäude. Ein Rettungswagen brachte die 83-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehren aus Aldingen/Aixheim und Spaichingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 33 Helfern ausgerückt. Vor Ort war auch die Polizei.