Große Erfolge für Badmintontalent Thamili Markandu

Die U11-Badminton-Spielerin Thamili Markandu vom TV Aldingen ist derzeit in bestechender Form. Neben den Bezirksmeisterschaften gewann die Nachwuchsspielerin auch die südbadischen Meisterschaften und wurde zudem südbadische Vizemeisterin im Doppel.

Bei den vom BC Lörrach-Brombach ausgerichteten Bezirksmeisterschaften der Schüler und Jugend konnte Thamili Markandu vom TV Aldingen einmal mehr mit einer sehr guten Leistung aufwarten. Platz 1 im Einzel der Mädchen U11 bedeuteten für das jüngste Badmintontalent des TV Aldingen den ersten Meistertitel bei einer südbadischen Meisterschaft.

Einen noch höher zu bewertenden Erfolg gelang ihr am vergangenen Wochenende in Mülheim an der Ruhr. Beim 3. B-RLT West U11, das vom BRL-NRW veranstaltet wurde, blieb sie erneut ungeschlagen und konnte sich über einen weiteren Turniersieg freuen.

Bei den Südbadischen Meisterschaften sicherte sich Thamili Markandu zunächst mit zwei Zweisatzsiegen in den Gruppenspielen die Finalteilnahme bei den Mädchen U11. Auf 1 gesetzt konnte sie im Finale ihrer Favoritenrolle dann auch gerecht werden, wobei es aber einer deutlichen Leistungssteigerung bedurfte. In einem ausgeglichenen und spannenden Match setzte sie sich mit 14:21, 21:14, 21:16 gegen Yina Fan vom BC Lörrach-Brombach durch und wurde erstmals Südbadischer Meister. Da bei den Mädchen U11 kein Doppel ausgetragen wurde, spielte Thamili zusammen mit Emely Haiml vom BC Steinenstadt und schaffte mit ihr in der Altersklasse U13 mit Platz 2 die Vizemeisterschaft.

Einen Familienbesuch nutzte Thamili Markandu zur Teilnahme am 3. B-RLT U11 in Mülheim an der Ruhr, auch um gegen bisher unbekannte Gegnerinnen zu spielen und um neue Erfahrungen zu sammeln. So musste sie sich im Einzelwettbewerb der Mädchen Spielerinnen aus Leverkusen, Wesel und Recklinghausen stellen. Doch auch gegen diese konnte sie ihre derzeitige Spielstärke beweisen und gewann das Turnier mit 17:21, 22:20 und 21:15 im Halbfinale sowie 21:19 und 21:12 im Finale in beeindruckender Manier.