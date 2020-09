Großbaustelle Denkingen

Durch die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt seit 4. Mai wegen der Bauarbeiten an der L 433 und der Sanierung der Wettbachbrücke ist der innerörtliche Verkehr in Denkingen sehr zurückgefahren. Inzwischen hat ein Großteil der Bevölkerung die weitläufige Umleitung über Aldingen/Frittlingen auf den Heuberg akzeptiert, nachdem anfangs bei vielen Autofahrern Frust und Ärger bestand.

Selbst die Mitarbeiter der Firmen im Plattenweg mussten über Frittlingen zu ihrem Arbeitsplatz fahren. In mehreren Gesprächen wurde vom Gemeinderat, der Unteren Verkehrsbehörde und dem Landratsamt Tuttlingen einvernehmlich diese Umleitungs-Lösung gefunden, da innerorts keine andere Möglichkeit besteht.

Aber eilige, uneinsichtige Fahrer gibt es immer noch, die die nahe Umleitungsstrecke für den Linienbusverkehr verbotenerweise benützen. Immer wieder wird von Verwaltung und Ordnungsamt darauf hingewiesen, dass diese Umleitung nur für Busverkehr und Rettungskräfte zur Verfügung steht. Durch die Sperrung der Hauptstraße L 433 gibt es also keine Umleitung über Feld- und Waldwege. Durch Polizei und Ordnungsamt werden häufig Kontrollen gemacht, und wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeldverfahren über 55 Euro rechnen. Einige ganz „Pfiffige“ entdeckten doch Schleichwege durch den Wald und auf Wiesenwegen, um zu ihrem Arbeitsplatz schneller auf den Heuberg zu kommen. Zum Leidwesen von Landwirten wurden bei Regenwetter auch oft die angrenzenden Wiesengrundstücke widerrechtlich befahren.

Für den Busverkehr schotterte die Gemeinde einen Wiesenweg außerhalb des Orts zwischen Plattenweg und Freibühlstraße ein. Diese Umleitung durften nur Linienbusse und Rettungskräfte benutzen. Der Landkreis beteiligte sich mit 40 000 Euro an den Kosten. Für die Anwohner der Freibühlstraße ist der zusätzliche Busverkehr und der trotzdem häufigen Schwarzfahrer fast eine Zumutung. Da die Freibühlstraße nur normal breit ist, ist ein Überholen fast nicht möglich – und bei Busgegenverkehr muss nach Ausweichmöglichkeiten gesucht werden. Deshalb wurde die Freibühlstraße komplett mit Parkverbotsschildern versehen. Einige Anwohner sahen ihre gepflasterten Vorhöfe durch das stärkere Verkehrsaufkommen und das Fehlen von Ausweichmöglichkeiten in Gefahr. Mit Absperrungen wurde Abhilfe geleistet.

Zusammen mit den gemeindlichen Maßnahmen saniert das Land die Hauptstraße L 433 durch die Firma Walter, Trossingen, für 2,056 Millionen Euro. Der Gemeindeanteil beträgt 1,352 Millionen Euro einschließlich provisorischer Umleitung für den Busverkehr. Das Ausschreibungsergebnis liegt für die Gemeinde unter den 2019 veranschlagten Kosten von 1,5 Millionen (ohne provisorische Busumleitung), die in den Haushalten 2020/2021eingestellt sind. Für das Auswechseln des Kanals liegt der Gemeinde ein Förderbescheid über 371 000 Euro vor. Die Bauleitung der Landesstraßensanierung von Wettbachbrücke bis Ortsausgang bzw. Abzweigung nach Frittlingen liegt in der Hand der Gemeinde. Das Land ist Kostenträger für die Straßendecke, zeitgleich wird die Wettbachbrücke saniert. Die restlichen Maßnahmen sind von der Gemeinde zu finanzieren.

Durch die günstigen Witterungsverhältnisse sei der erste Abschnitt bzw. der untere Bereich bis Hauptstraße 113 bzw. Einfahrt Plattenweg fast fertig, informierte Polier Dieter Grimm von der Firma Walter. Hier musste der Schmutzwasserkanal nicht ausgetauscht werden, sodass nur die Hausanschlüsse neu gemacht wurden. Auch die Gasanschlüsse konnten bestehen bleiben. Lediglich die Wasserleitung wurde neu erstellt, während die weiteren Versorgungskabel plus Leerrohre auf der ganzen Strecke im Gehweg vergraben sind. Deshalb werden die beidseitigen Gehwege auch neu gestaltet.

Im zweiten Abschnitt ab Plattenwegeinmündung bis Ortseingangsende wurde der Asphalt zur Wiederverwertung bereits herausgehoben. „Nun gilt es, in die Fahrbahn einen neuen Schmutzwasserkanal in 1,80 Meter Tiefe zu legen. 20 Zentimeter höher liegt dann die neue Gasleitung. Auch die Hausanschlüsse werden neu gemacht sowie eine neue Wasserleitung gelegt“, erläutert Grimm. „Wir sind bestrebt, die Bauarbeiten zum Termin Ende Dezember abzuschließen – doch ist alles sehr wetterbedingt.“ Ab kommender Woche soll eine dritte Bauarbeiterkolonne die bisherige Arbeitergruppe verstärken. Da man wegen Corona auf den nötigen Abstand geachtet habe, musste man bei verschiedenen Tätigkeiten Verzögerungen in Kauf nehmen. Trotzdem seien die Arbeiten bisher gut gelaufen. „Viel dazu beigetragen haben unsere Arbeiter. Um keinen zusätzlichen Ausfall zu riskieren, verbrachten sie ihren Urlaub daheim und verzichteten auf eine Fahrt in Risikogebiete.“

Auch über das Verhältnis zum Denkinger Bauhof und das Verständnis der Baustellenanwohner hatte er nur lobende Worte. Zum Ärgernis wurden allerdings immer wieder Auto- und Lastwagenfahrer, die trotz Verbots und Abgrenzungen durch die Baustelle fahren.

„Die Sanierung der Wettbachbrücke gehört zwar zur ganzen Baumaßnahme unter der Regie der Firma Walter, ist jedoch ein ganz anderer Fall“, so Grimm. Hier wurde als Subunternehmen die Firma Decker gewonnen, die die Betonarbeiten ausführt. Hier müsse der komplette Oberbau saniert werden. Stützwände und Fundament seien noch sehr gut, sodass diese bestehen bleiben können. Selbst Hochwasser konnten diese Seitenwände trotzen. Doch im Laufe der Jahre haben Witterungseinflüsse und Tauwasser der Brücke zugesetzt. Inzwischen ist auch das Verkehrsaufkommen bedeutend größer geworden.

Beim Abfräsen des Belags wurde jedoch festgestellt, dass die Betondecke weit mehr beschädigt ist als vermutet. Die neuen statischen Berechnungen sehen hier nun einen wesentlich höheren Aufbau vor, so dass auch eine Angleichung der angrenzenden Straßen notwendig ist. Zurzeit geht die Sanierung der rechten Brückenhälfte ihrem Ende entgegen. Es gilt nun, die Fahrstrecke für Busverkehr und Zufahrt zum Industriegebiet Hofäcker zu ändern. Die rechte Brückenhälfte kann dann befahren werden. Da die Maße der Brücke seit Bestehen nach dem Wasseraufkommen des Wettbachs ausgerichtet sind, wird sie nicht verbreitert, sondern durch die neuen statischen Berechnungen nur höher, erläutert Grimm. Für die Sanierung der Brücke ist indessen ausschließlich das Land zuständig, so dass hier auf die Gemeinde keine Mehrkosten zukommen.

Mächtige Einbußen erleiden durch die Vollsperrung der Durchgangsstraße der Holzmarkt Fischer und der Discounter Penny. Wenn auch einige Denkinger den Verbindungsweg zu Fuß über das Industriegelände Hofäcker zum Discounter entdeckt hätten, so Schichtleiterin Priska Burchardt, sei deren Einkauf „nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn die bisherige Stammkundschaft aus dem Ort nimmt die lange Umleitungsstrecke nicht in Kauf und bleibt zum Teil ganz weg.“ Auch die Einkäufe des Durchgangsverkehrs hätten abgenommen. „Durch den Einbruch der Umsatzzahlen wurden Mitarbeitern Stunden gestrichen, sodass wir weniger verdienen“, so Burchardt. Da der Markt bestrebt sei, frische Ware für die Kunden bereit zu halten, sei es schwierig, bei Obst und Gemüse die richtige Menge zu planen. Man hoffe, dass die Straßensanierung recht bald zu Ende geführt werde und wieder Normalität einkehre.

Am 2. Januar 2019 hatte Waldemar Axt als Neugründer den Baumarkt Fischinger mit dem idealen Standort an der Hauptstraße übernommen. Das Geschäft lief gut, bis die Coronazeit begann. Zwei Monate boomte der Einkauf, man musste ein großes Warenlager anlegen. Durch die Vollsperrung der Hauptstraße im Mai brach dann alles zusammen. Nur vereinzelt verirrten sich noch Kunden in den Baumarkt, da auch der Durchgangsverkehr ausblieb. Innerhalb weniger Tage fiel der Umsatz rapide in die roten Zahlen und das große Warenlager liegt als totes Kapital in den Hallen.

„Das Ganze grenzt an ein Ding der Unmöglichkeit – ich weiß mir nicht mehr zu helfen“, sagt Axt. Werbung machen sei zurzeit eine Hauptaufgabe, denn die Denkinger Stammkunden bleiben aus. „Nur ein ganz bescheidener kleiner Teil besucht uns noch.“ Da die Firma Walter ihre Arbeit umdisponierte und ihm versprach, recht bald eine zusätzliche Alternative und Zufahrt zu dem Baumarkt über den Plattenweg und die Zeppelinstraße zu ermöglichen, hat Axt ein klein wenig Hoffnung. „Aber das kann noch einige Zeit dauern.“ Ansonsten hat der Bauhof die Zufahrt zum Baumarkt sehr gut über das Industriegelände ausgeschildert.

Auch die Physiotherapie Melanie Steppacher hat weniger Kunden. „Für viele Besucher ist die Umleitung vielleicht zu weit, oder sie sind zu Fuß nicht so gut, vielleicht hat auch Corona einen Einfluss“, sieht die Therapeutin als Beweggründe für das Fernbleiben. „Arbeit haben wir schon, doch merkt man einfach einen Rückgang. Auf jeden Fall werden Kurse und Training noch sehr gut besucht.“

Dagegen haben die Busunternehmer mit dem Befahren der provisorischen Umleitung auf dem Schotterweg keinerlei Probleme. Selbst die engen Kurven machen keine Schwierigkeiten. „Wenn wir im Gebirge Passstraßen fahren, ist das oft krimineller“, sagt Seniorchef Wilfried Oberist.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch die restliche Ortsdurchfahrt in zwei Abschnitten saniert. Die Zeitplanung besteht allerdings noch nicht, so Hauptamtsleiter Frank Nann.