Das vierte Oktoberfest der Aixheimer Narrenzunft Hans Wuost ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Mehrere Hundert Gäste haben in Dirndl und Lederhosen zünftig gefeiert. Musikalisch sind sie von den Filder Spatzen bestens unterhalten worden.

Die Hans-Wuost-Vorstandschaft setzte zum zweiten Mal auf die spezielle Atmosphäre in dem Festzelt. Dafür nahmen die Narrenräte und viele Helfer gerne die Mehrarbeit gegenüber einer Veranstaltung in der Halle auf sich. Vor dem Fassanstich bedankte sich der Vorsitzende Michael Bader bei allen, die in irgendeiner Weise zum Erfolg des Festes beigetragen haben.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeindeverwaltung just für solche Feste am Ortsrand ein Festgelände geschaffen. Rechtzeitig zum diesjährigen Oktoberfest wurde der Boden mit einem feinen Schotterbelag noch einmal verbessert. „Wir danken den Gemeinderäten für den Beschluss zur Ertüchtigung des Bodens. Tische und Bänke lassen sich so deutlich besser stellen. Bedienungen und Gäste können viel besser gehen“, freute sich Michael Bader über die Verbesserung.

Miss Bodensee feiert mit

Bereits beim Einlass um 18.30 Uhr strömten die Besucher, und zum Fassanstich um 20 Uhr war das Zelt voll. Die meisten Gäste kamen aus den umliegenden Gemeinden. „Doch selbst aus Sulz und Glatten haben Besucher den Weg nach Aixheim gefunden“, freute sich Michael Bader. Aus Hilzingen, nahe Singen, war die amtierende Miss Bodensee, Jennifer Seifert, gemeinsam mit einigen Freunden im Publikum.

Den Fassanstich nahm Ortsvorsteher Albert Gruler vor. Ohne große Vorrede haute er den Zapfhahn in das Fass und verkündete mit einem fröhlichen „A zapft isch“, dass das Aixheimer Oktoberfest nun seinen Lauf nehmen könne. Das war das Startsignal für die Filder Spatzen, den Gästen so richtig einzuheizen. Die Partyband, die während des Cannstatter Wasens ein deutlich größeres Zelt unterhält, spielte sich in Aixheim sozusagen warm. Sie wissen, wie es geht, und schon bei „Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht“ standen die Gäste auf den Bänken, um mitzuklatschen, zu feiern, zu schunkeln und zu singen.

Ob nun ein kollektives „die Krüge nach oben!“, oder von den Sängerinnen Marion und Belinda interpretierte Schlager unter anderem von Helene Fischer oder Abba – das Publikum ging mit, und das Aixheimer Oktoberfest war wieder einmal grandios.