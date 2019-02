Am Dienstag hat ein Mitarbeiter eines Recyclinghofs in der Rheinwaldstraße in Rottweil eine Granate in einem Außencontainer gefunden. Laut Polizei handelte sich um eine Sprenggranate mit einer Länge von 17 Zentimetern und 3,7 Zentimetern Durchmesser.

Der hinzugerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte den vermeintlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sicher. Wie die Granate in den Container gelangte, konnte nicht festgestellt werden.