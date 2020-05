Gottesdienste sind weiter im Live-Stream zu sehen

Seit 15. März sendet die Evangelische Kirchengemeinde in Aldingen ihre Gottesdienste live via Internet zu den Gläubigen. Das soll in den kommenden Wochen beibehalten werden, so eine Pressemitteilung.

„Gottesdienst braucht Gemeinschaft“, sagt Pfarrer Ulrich Dewitz etwas traurig, „und diese Gemeinschaft fehlt uns zurzeit sehr“. Deshalb hat die Kirchengemeinde lange überlegt, wie sie die neuen Freiheiten für ihre Gottesdienste nutzen könnte. Aber die Auflagen von Land und Kirche seien sehr streng: zwei Meter Abstand voneinander, kein Gesang, keine Begegnung und Gespräch, Höchstdauer 35 Minuten. Für die Kirche in Aldingen bedeute dies, dass nur 30 Personen am Gottesdienst teilnehmen könnten. In Denkingen wären es laut Mitteilung nur neun Personen. Pfarrer Dewitz erzählt, dass sie in der Kirche jeden Sitzplatz mit farbigen Zetteln markiert hatten und manches probierten. „Aber mehr als 30 Leute bekommen wir nicht rein. Wen soll man dann zulassen und wen abweisen?“

Am Ende von vielen Gesprächen entschied sich der Kirchengemeinderat, sonntags weiter den Gottesdienst im Internet zu übertragen. Dadurch könne er in voller Länge mit Liedern, Musik und Gesang stattfinden. Zusätzlich gebe es jeden Donnerstagabend ab 19.30 Uhr eine Abendandacht.

„Wir schätzen, dass letzten Sonntag ungefähr 200 Leute den Gottesdienst live gesehen haben. Und insgesamt gab es über 400 Klicks,“ staunt Ulrich Dewitz über so viel Verbundenheit. Umso wichtiger ist es der Kirchengemeinde, dass sie das Angebot aufrecht erhält. Kommenden Sonntag wird Pfarrer Arnold aus Tuttlingen zum ersten Mal im Live-Gottesdienst predigen. Er vertritt Pfarrer Helmers, der in Elternzeit ist. Eines ist Dewitz noch wichtig: „Auch wenn wir die Gemeinschaft untereinander vermissen: Gott ist nicht an ein Gebäude gebunden.“