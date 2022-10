Gottesdienst zum Weltmissionssonntag in Denkingen

Die Vorabendmesse am Samstag, 22. Oktober, steht in der Kirche St. Michael in Denkingen im Zeichen der Weltmission. Neupriester Pater Martins Ugbede Omale CMF, der im Juli in seiner Heimat in Nigeria zum Priester geweiht wurde, wird die Heilige Messe mit den Gläubigen feiern und den Primizsegen spenden. Der Primizsegen steht als „Erstlingssegen des Priesters“ in hohen Ehren. Der Volksmund besagt, es lohne sich für den Primizsegen ein Paar Schuhe abzulaufen. Der Neupriester kann aus kirchenrechtlicher Sicht bis zur nächsten Priesterweihe der Diözese oder des Ordens, dem er angehört, Nachprimizen halten. Pater Martins ist seit zwei Jahren auf dem Dreifaltigkeitsberg und ist in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg tätig.