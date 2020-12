Gottesdienst vor Sonnenaufgang

Am Freitag um 7 Uhr hat Pfarren Sabu Palakkal in einer stimmungsvoll erleuchteten katholischen Kirche in Aldingen den Rorategottesdienst der Kirchengemeinde in diesem Advent gehalten. Alle Gottesdienstbesucher waren sich einig, dass es zwar früh, aber sehr schön war.

Da aufgrund der Coronabestimmungen kein anschließendes Frühstück im Gemeindehaus stattfinden durfte, fehlte das Gesellige in diesem Jahr. Dennoch war es ein schöner Start in den Tag. Als Roratemessen werden Eucharistiefeiern bezeichnet, die im Advent frühmorgens vor Sonnenaufgang, örtlich auch am Abend bei Kerzenschein, gefeiert werden. Der Name bezieht sich auf ein Zitat aus dem Propheten Jesajas: „Tauet Himmel, von oben, ihr Wolken, regnet den Gerechten: Es öffne sich die Erde und sprosse den Heiland hervor.“ (Jes 45,8; auf lateinisch: „Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum“).