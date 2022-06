Gottesdienst auf dem Spielplatz in Frittlingen

Die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen feiert am Sonntag, 26. Juni, feiert um 11.15 Uhr ihren „DAF-Gottesdienst“ in moderner Form draußen auf dem Waldspielplatz „Werthewasen“ in Frittlingen. DAF steht für Denkingen, Aldingen, Frittlingen oder auch „Der Andere Familiengottesdienst“. Studierende vom Albrecht-Bengel-Haus Tübingen gestalten diesen Gottesdienst mit. Landessynodaler Christoph Lehmann redet zum Thema „Spricht Gott wirklich?“.

Sollte es an diesem Tag regnen, findet der Gottesdienst in der Pfarrscheuer in Frittlingen statt. Für Kinder gibt es einen eigenen Kindergottesdienst und für alle die Gelegenheit zum gemeinsamen Mittagessen.