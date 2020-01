Gospelkonzert in Aldingen

Zu einem Gospelkonzert mit Tracey Jane Campbell aus London wird am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr in die Evangelische Kirche Aldingen eingeladen. Die Sängerin arbeitete laut Pressemitteilung schon mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Michael Bolton, Barbra Streisand sowie den Bands Westlife und Secret Garden zusammen. Sie sang zudem bei prestigeträchtigen Veranstaltungen auf der ganzen Welt, so bei der Eröffnung der Weltausstellung in China 2010, beim Weltjugendtag im Vatikan unter Johannes Paul II. und bei der Royal Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle 2018.