Gläubige gehen von Station zu Station

Fernab von Happy-Christmas-Gedudel und LED-Beleuchtung hat am Weihnachtsabend die „Hirten-Weihnacht“ der beiden christlichen Konfessionen Aldingens stattgefunden. Ursel Hauser hatte die sinnliche Feier mit den Familien Reiner Holpp und Volker Jauch organisiert.

Die Dunkelheit war hereingebrochen und etwa 70 Personen, darunter viele Kinder, trafen sich am Waldparkplatz oberhalb des „Kreutter-Hofes“. Es wurden Fackeln verteilt, einige hatten auch Laternen dabei. „Kommet ihr Hirten“ wurde an der ersten Station angestimmt und sollte die Suche nach einer Unterkunft und Herberge symbolisieren. An der zweiten Station wurde hartes Stroh verteilt: In diesem Stroh wurde Jesus geboren. Heute werden die Kinder in warmen Räumen mit wolligen Tüchern und Decken zur Welt gebracht.

An der dritten Station gab es weiße Wolle. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Es soll symbolisieren, dass Gott die Schuld von einem nimmt. Auch gebe die Wolle Wärme und Wohlbefinden.

An der vierten Station nach drei Kilometer Fußmarsch angekommen, wurde die Aldinger Waldhütte erreicht. Vor dieser brannte ein wohliges Feuer. Die Hütte erinnerte an den Stall von Bethlehem. Volker Jauch erzählte die Geschichte vom „Bauer und den Wildgänsen“.

„Ihr Kinderlein kommet“ und „Zu Bethlehem geboren“ wurde gesungen. Von Lewi Wangering aus Denkingen wurden die Lieder auf seinem Sopran-Saxofon begleitet. Anschließend wurden alle zu Schafskäse und Fladenbrot eingeladen. Dazu gab es wärmenden Punsch.