Gischbl lässt Schwobarock-Legende Grachmusikoff zeichnerisch weiterleben

„Gischbl“, alias Gerhard Mauch, kennen viele als Zeichner und Karikaturisten, aber auch als Leiter von Zeichenkursen, etwa in der wöchentlichen Zeichen-AG an der Realschule Spaichingen oder bei der Volkshochschule Tuttlingen. Doch ist Gischbl auch ein begeisterter Fan der Schwobarocker Grachmusikoff. Jetzt hat er den „Grachies“ sogar ein ganzes Büchlein gewidmet.

Gischbl hat 34 Jahre lang Grachmusikoff mit dem Zeichenstift begleitet und so den Werdegang der legendären Schwobarocker in zahlreichen Portraits und Illustrationen dokumentiert. „Ende der 70er-Jahre bekam ich erstmals Zugang zum eingängigen Rock von ,Schwoißfuaß’. Grachmusikoff mit ihren originellen, heimatlich angehauchten Texten erlebte ich etwas später in Stuttgart“, erinnert sich Mauch. In der Landeshauptstadt hörte er die Band meistens im „alternativen Stuttgarter Kulturpalast“ Laboratorium. Dies war der Beginn „einer besonderen Beziehung zu den beiden Bands“.

In beiden Besetzungen der kreative Kopf und Impulsgeber – Alex Köberlein. „Wir hatten bald Kontakt“, so Mauch, „und so schuf ich 1992 ein Platten-/CD-Cover für ,die Grachies’.“ Zur ersten 1986 publizierten Porträtkarikatur von Alex Köberlein kamen im Laufe der Jahre etliche weitere Motive dazu. Der Kontakt mit Köberlein hält bis heute. Die Köberlein-Zwillinge sind dann nicht nur das Rückgrat von Grachmusikoff, sondern auch so etwas wie der „rote Faden“ im karikaturistischen Bandporträt von Gischbl.

Nachdem Grachmusikoff sich 2018 alters-und gesundheitsbedingt von den Konzertbühnen verabschiedet hat, sei es Mauch „mehr und mehr ein Bedürfnis“ geworden, dieser „Legende des Schwobarock", „der bekanntesten schwäbischen Kapelle der Welt“, wie er sagt, ein „zeichnerisches Denkmal“ zu setzen. So nahm in letzter Zeit die Anzahl der Motive deutlich zu.

Nun liegt also eine Publikation – „a Heftle“, so Mauch – vor als Andenken an diese Band. Der Titel: „Legendäre Grachies – leben auf in Gischbls Zeichnungen und in vielen Texten…subbrrr!!".

Sie enthält 32 meist farbige Bilder und Illustrationen, weiter Texte aus Rundbriefen der Köberleinbrüder an die Fans sowie Entertainment- und Einführungstexte von Georg und Alex Köberlein in ihre Musikstücke. Außerdem etwas Schriftwechsel zwischen Alex Köberlein und Gischbl. Fanlob darf auch nicht fehlen. So soll ein abwechslungsreiches Lese-und Betrachtungserlebnis entstehen. Die „Grachies“ hätten zur Popularisierung der schwäbischen Mundart beigetragen, ist Gischbl überzeugt – auch das wird mit dem Heft gewürdigt.

Das Heft umfasst 48 A4-Seiten und kostet 7,30 Euro; für Wiederverkäufer, Organisationen, Initiativen 5 Euro. Erhältlich ist es im Buchhandel und bei: gischbl13@web.de.