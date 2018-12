Gilde sucht die treffsichersten Denkinger Vereine

Etwas verspätet in diesem Jahr hat die Schützengilde Denkingen das Vereinspokalschießen für die örtlichen Vereine durchgeführt, verbunden mit einem Jedermannschießen. Bei der Siegerehrung am Sonntagabend im Schützenhaus freute sich Oberschützenmeister Michael Numberger, dass acht Vereine eine Mannschaft stellten und 17 Schützen am Jedermannschießen teilgenommen haben.

Geschossen wurde jeweils liegend aufgelegt mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter. Die Jugend durfte mit dem Lasergerät auf zehn Meter ihre Treffsicherheit beweisen. Auf die Ehrenscheibe versuchten ihr Glück zehn Schützen, und Nico Buck hatte mit einem 51er-Teiler den besten Schuss und bekam somit die speziell auf die 1200-Jahr-Feier gefertigte Ehrenscheibe.

Bei der Siegerehrung gab es beim Jedermannschießen für den sechsten Platz eine Flasche Wein und ab dem fünften Platz konnte Oberschützenmeister Michael Numberger je einen schönen Pokal überreichen. Platz fünf belegte Alexandra Hertle, Platz vier Devin Demke, Platz drei Daniel Hertle, Platz zwei Philipp Dreher und auf Platz eins stand Gerd Heinz.

Eine Überraschung schaffte der Albverein mit Silvia Hittinger, Edwin Dreher, Hubert Schirmer und Martina Klett. Sie erreichten den zweiten Platz beim Vereinspokalschießen noch vor dem Jugendtreff mit Lukas Esser, Silas Dufner, Marcel Mattes und Nico Buck. Spitzenreiter auf Platz eins waren wie schon öfters die Motorradfreunde. Für sie haben geschossen Gerd Heinz, Philipp Dreher und Andreas Ott.

Die drei Bestplazierten bekamen einen Pokal und ein Bierpräsent. Auch für die drei Jugendlichen, die mit dem Lasergerät geschossen haben hatte der Oberschützenmeister einen Pokal und ein kleines Geschenk parat.