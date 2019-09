Gheorghe Erhan und David Borsos neu im SVD-Trikot

Die Ringer des Verbandsligisten SV Dürbheim sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Nach dem überragenden dritten Platz in der Vorsaison steht der SVD heuer vor einem „Überlebenskampf“, wie es wie Patrick Kupferschmid, stellvertretender Vorsitzender Ringen, formuliert.

Nahezu alle Verbandsliga-Mannschaften haben sich personell verstärkt. Internationale Ringer wurden vermehrt verpflichtet. Insgesamt waren in der Verbandsliga 24 Wechsel beziehungsweise Neuzugänge zu vermelden. Der SV Fellbach hat allein zehn neue Athleten unter Vertrag genommen. Deutschlands viert-höchste Ringerliga ist so stark wienoch nie.

Das bisherige Aushängeschild der Dürbheimer Ringer, Stefan Dobri, sucht bekanntlich beim KSV Gottmadingen (Oberliga Südbaden) nochmals eine sportliche Herausforderung. Die Verantwortlichen des SV Dürbheim haben nach dem Abgang von Dobri mit der Mannschaft die Stärke der Verbandsliga analysiert und kamen zum Entschluss, dass man um Verstärkungen nicht herum kommen wird. Dies vor allen Dingen, wenn der SVD seinen starken heimischen Ringern die Plattform Verbandsliga in Dürbheim weiter ermöglichen will. Durch Beziehungen und auch durch Zufall sei es gelungen, den Verbandsliga-Kader mit zwei Neuzugängen zu verstärken. Gheorghe Erhan und David Borsos sind die zwei Ringer, die somit in der neuen Runde auf der Matte zu sehen sein werden.

Gheorghe Erhan stammt, wie seinerzeit Stefan Dobri und Vadim Sacultan, aus Moldawien und ist im freien Stil für die Gewichtsklassen 98/130 Kilogramm vorgesehen. Er ist 20 Jahre alt und hat für Moldawien dieses Jahr bei der Junioren-Europameisterschaft gerungen (Platz 10 – 92 kg). „Somit sind wir besonders in den schweren Gewichtsklassen variabler und mehr in die Breite aufgestellt“, so Kupferschmd. Gheorghe Erhan wird die gesamten vier Monate in Dürbheim verbringen und in den Trainingseinheiten stets zur Verfügung stehen. Auch das sei für die Weiterentwicklung unserer starken Ringer von immenser Bedeutung.

Der Zufall spielte dem SV Dürbheim in der Personalie David Borsos in die Karten. David Borsos ist ein griechisch-römisch-Spezialist, der für Erzgebirge Aue bereits Bundesligaluft geschnuppert hat. In den vergangenen beiden Jahren war Borsos in der österreichischen Bundesliga am Start und wird schwerpunktmäßig in den Klassen 61/66 kg zum Einsatz kommen. Wohnungs- und arbeitstechnisch ist Borsos am österreichischen Teil des Bodensees zuhause. Die unteren Gewichtsklassen waren für den SVD wichtig, weil dort die Verbandsliga-Mannschaften ungemein stark sind. Kupferschmid: „Wir wollten und konnten unseren jungen Nachwuchsringern eine gesamte Saison noch nicht zumuten.“ Hier wird David Borsos enorm zur Entlastung beitragen, damit die Dürbheimer Nachwuchsringer Luca Kupferschmid, Niklas Zepf und Niklas Wurster behutsam aufgebaut werden können.