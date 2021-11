Gewalt- und Missbrauchserfahrungen: Stiftung St. Franziskus schaut hin

Über die Verantwortung für vergangenes Leid und Unrecht haben im Rahmen eines digitalen Fachtags am 25. November die Franziskanerinnen von Heiligenbronn und die Stiftung St. Franziskus mit Experten und einem ehemaligen „Heimkind“ diskutiert. Hintergrund sind Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen von Heimkindern in der Nachkriegszeit.

Schwester M. Agnes Löber, Generaloberin des Klosters Heiligenbronn, und Thorsten Hinz, Vorstand der Stiftung St. Franziskus, haben sich gleich zu Beginn des Fachtags klar zur eigenen Verantwortung für die Heimkinderzeit positioniert, heißt es in der Pressemitteilung der Stiftung St. Franziskus

Schwestern bitten um Verzeihung

„Die Schwestern und die Stiftung St. Franziskus bedauern zutiefst etwaige Verfehlungen und bitten die Betroffenen um Verzeihung. Das Kloster Heiligenbronn und die Stiftung St. Franziskus als dessen Rechtsnachfolger in den sozialen Aufgaben bekennen sich zur Verantwortung für Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen ehemaliger Kinder und Jugendlicher in der Heimerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg.“

Für beide sei es aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar und auszuhalten, dass eine auf dem Evangelium basierende Sozialarbeit in der damaligen Zeit Mittel, Methoden und Instrumente einsetzte, die dem christlichen Menschenbild zutiefst widersprechen. Im Fachtag ging es unter anderem auch darum, genau diese schmerzhaften und schwierigen Widersprüche in den Blick zu nehmen

Pandemiebedingt konnte der Fachtag nur digital stattfinden. Über 100 Teilnehmer wurden von Prof. Dr. Annerose Siebert (Hochschule Weingarten-Ravensburg) und Prof. Dr. Paul-Stefan Roß (Duale Hochschule Baden-Württemberg) fachlich über die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Heimkinderzeit in der Behinderten- sowie Kinder- und Jugendhilfe in der Zeit von 1949 bis 1975 informiert.

Ehemaliges „Heimkind“ berichtet

Ein Interview zwischen einem ehemaligen „Heimkind“ und Schwester M. Agnes zeigte, wie bedrückend und schmerzhaft bis heute die Erlebnisse von damals nachwirken. Ewald Graf, Leiter des Archivs der Stiftung St. Franziskus, informierte darüber, welche Anstrengungen in der Stiftung unternommen werden, um einerseits ehemaligen Heimkindern Hilfe und Auskunft zu geben und um andererseits die eigene Aufarbeitung voranzubringen.

Über 180 haben sich gemeldet

Bisher haben sich bereits über 180 ehemalige Heimkinder und deren Angehörige bei der Stiftung oder dem Kloster gemeldet, um mehr über ihre eigene Geschichte zu erfahren und auch, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Die angebotenen Gespräche und die Akteneinsicht sind weiterhin möglich.

Bis zum 30. Juni 2021 konnte die Stiftung St. Franziskus die ehemaligen Heimkinder der Behindertenhilfe auch an die Beratungsstellen der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ verweisen, die konkrete Hilfen bewilligten. Seit Juli sind diese Anträge nicht mehr möglich. Auch die verschiedenen Heimkinderfonds der Kinder- und Jugendhilfe haben bereits ihre Hilfsleistungen beendet.

Geschäftsstelle für sexuellen Missbrauch

Alle Personen, die als Minderjährige Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeiter im Dienst der Katholischen Kirche in Deutschland geworden sind, können allerdings seit 2011 und auch zukünftig einen Antrag auf Leistungen in Anerkennung des ihnen zugefügten Leids bei den jeweiligen Ansprechpartnern in den einzelnen Diözesen stellen. Im Falle der Diözese Rottenburg Stuttgart ist dies die Geschäftsstelle für sexuellen Missbrauch beim Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg.

Der Fachtag hat Bedrückendes gezeigt und zu Tage gebracht. Fragen und Kommentare aus dem Chatforum der Veranstaltung belegen, wie betroffen viele Teilnehmer von der Zeitreise waren.

Für die Zukunft gewappnet sein

Alle Referenten des Fachtages waren sich entsprechend einig, dass es wichtig ist, aus der Geschichte zu lernen und über diese immer wieder auch zu informieren. In der Gegenwart und Zukunft gilt es gewappnet zu sein und keine Bedingungen zuzulassen, die Gewalt oder Missbrauch ermöglichen.

In dieser Hinsicht sei es konsequent, so die Pressemitteilung, dass die Stiftung St. Franziskus seit geraumer Zeit viele Ressourcen in die Aufarbeitung, aber auch in die ganze praktische Präventions- und Aufklärungsarbeit investiere. Mit Simone Fader hat die Stiftung St. Franziskus eine hauptamtliche Präventionsbeauftragte, die alle diese Maßnahmen für die Stiftung bündelt. Die Klostergemeinschaft in Heiligenbronn wie auch die Stiftung St. Franziskus bekennen sich zu einer „Kultur des Hinsehens“.