Geschwindigkeitsmessung ist Thema im Aldinger Rat

Die Verkehrssituation in Aldingen hat den Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend umfangreich beschäftigt. Schon im Rahmen der Bürgerfrageviertelstunde reklamierte ein Einwohner, dass in der Sulzbachstrasse viel zu schnell gefahren werde.

Ein weiterer Zuhörer bemängelte das Parkverhalten der Gäste der Shisha-Bar in Winzingen. Dieser Aldinger regte den Einsatz einer Ordnungsperson an, die darauf achten solle, dass Parkverbote beachtet werden.

Zuständigkeit bei Stadt Spaichingen

Das Thema „Geschwindigkeit“ und die entsprechende Überprüfung beschäftigte die Gemeinderäte zudem in einem Beschlussvorschlag, den Bürgermeister Ralf Fahrländer vorlegte. Seine Idee war es dabei, eventuell eine gemeinsame Lösung in der Verwaltungsgemeinschaft herbeizuführen. Der Vorschlag wäre, dass in den einzelnen Gemeinden, auf Kosten der jeweiligen Gemeinde, die Infrastruktur der Anlagen installiert wird und die untere Verwaltungsbehörde eine Kamera anschafft. Die Kamera sollte dann immer wieder ausgewechselt werden und in unregelmäßigen Abständen in den unterschiedlichen Gemeinden zum Einsatz kommen.

Rechtlich zuständig für den Austausch der Kamera, die Verfolgung der Verstöße, sowie den Einbehalt der Buß- und Verwarnungsgelder wäre dann die untere Verkehrsbehörde der Stadt Spaichingen. Die beteiligten Gemeinden könnten von den Einnahmen daher nicht profitieren. Die Kosten für eine Anlage betragen rund 20 000 Euro.

Intensivierung der mobilen Messung

Die Thematik wurde im Gemeinderat rege diskutiert mit dem Ergebnis zur Ablehnung von fest installierten Anlagen. Beschlossen wurde, dass sich der Gemeinderat für eine Intensivierung der mobilen Geschwindigkeitsmessung ausspricht. Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, die Kosten und die Voraussetzungen für eine mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Anhänger) zu prüfen.

Weiterhin wurde beschlossen, dass weitere Geschwindigkeitsanzeigetafeln im Ortsgebiet aufgehängt werden sollen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, eine Ausweitung der Tempo-30-Zonen zu überprüfen.