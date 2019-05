Geschäftsführer des Club of Rome spricht in Wellendingen

Die N!-Tage Baden-Württemberg finden wieder statt. Andreas Huber, Geschäftsführer des Club of Rome, hält in deren Rahmen einen Vortrag am 6. Juni in Wellendingen, 19 Uhr, Neuwies-Festhalle. Das Thema: „Welt mit Zukunft: Warum unsere Haltung heute für die Zukunft morgen entscheidend ist“.

„Ich gehöre zu den Menschen, die zum Telefonieren noch in einem gelben Kasten gestanden haben“. Unsere Welt hat sich rasant verändert in den letzten 20 Jahren. Was kommt in den nächsten 20 Jahren auf uns zu? Welche Antworten finden wir als Gesellschaft auf den Klimawandel? Wird Digitalisierung zu Massenarbeitslosigkeit führen? Drehen Populisten das Rad der Zeit zurück? Der Vortrag kann laut Pressemitteilung „keine Antworten auf diese Fragen geben, aber er stellt Verbindungen zwischen den großen Themen unserer Zeit her, zeigt auf, was unsere Haltung für eine entscheidende Auswirkung auf die Frage der Nachhaltigkeit haben wird, und er macht deutlich, wie wichtig es ist, die Möglichkeiten, die wir haben, als Einzelne auch zu nutzen.“ Andreas Huber, gebürtiger Heuberger, ist überzeugt: „Wir können eine zukunftsfähige Entwicklung gestalten.“ Er inspiriert dazu, Chancen in den Herausforderungen zu sehen, und zeigt auf, was jeder jetzt und sofort selbst tun kann.

Andreas Huber ist seit zehn Jahren leidenschaftlicher Redner für zukunftsfähige Entwicklungen und Nachhaltigkeit. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, der „Denkfabrik für Zukunftsfragen“, der auch Prof. Mojib Latif, Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker oder Prof. Radermacher angehören. Aufgewachsen in Mahlstetten, inspirierte ihn im Studium ein Vortrag des Zukunftsdenkers Radermacher, seinen Standpunkt „Schaffe, schaffe Häusle baue“ zu überdenken. Er arbeitete in einem südafrikanischen Township an einer Schule und beschäftigte sich neben seinem Studium mit globalen Trends und den damit verbundenen ökologischen, kulturellen und sozialen Veränderungen. Mit 30 Jahren wurde er sowohl von der Deutschen Gesellschaft Club of Rome als auch der Global Marshall Plan Foundation zu deren Geschäftsführer berufen. Huber ist als Redner im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs.