Generationswechsel an der Spitze des Denkinger Angelvereins

Generationswechsel an der Spitze des Angelvereins: Bei der Hauptversammlung wählten die Mitglieder Dieter Braun zum Vorsitzenden und Franz Schneider zu seinem Stellvertreter. Rudi Sagemann, der sein Amt als Vorsitzender nach 19 Jahren abgeben konnte, freute sich auf den Ruhestand als Vorsitzender.

Auch Schriftführer Dietmar Ulrich gab nach 33 Jahren sein Amt als Schriftführer in jüngere Hände. Für ihn wählte die Versammlung Daniel Merkler zum neuen Schriftführer. Beisitzer bleiben Werner Tietz und Henrik Groß. Zu ihnen gesellte sich Dietmar Ulrich. Tietz und Groß wurden auch als Kassenprüfer bestätigt. Neuer zweiter Gewässerwart ist Volker Schneck.

Bei der harmonisch verlaufenen 37. Versammlung des Angelvereins im Gasthaus „Krone“ konnte Sagemann ein volles Haus und als Vertretung der Gemeinde die Rätin Monika Fischer begrüßen. Um der grenzenlosen Ausbreitung der wilden Seerosen Herr zu werden, musste 2019 mit einem Schwimmbagger den Pflanzen zu Leibe gerückt werden, berichtete Sagemann. Weniger erfreulich sei, dass wieder ein Einbruch in die Anglerhütte mit erheblichem Sachschaden zu verschmerzen sei. Als sehr positiv bezeichnete der Vorsitzende die Solarumwälzpumpe, die verhindert habe, dass Fische verendet seien.

Um der Natur etwas zurückzugeben, wurden Grundstücke des Vereins der Gemeinde zur Verfügung gestellt, auf denen eine Blumenwiese angelegt wurde. Nach den Berichten von Schriftführer, Gewässerwart, Jugendwart und Kassierer konnte Gemeinderätin Fischer die Entlastung beantragen, die von den Mitgliedern einstimmig gewährt wurde.

Das Riedbachweiherfest mit Kameradschaftsfischen mit den Angelkameraden aus Aixheim und Trossingen wurde für den 17. Mai terminiert. Anfischen am Riedbachweiher, je nach Witterung, und Fischverkauf am Gründonnerstag stehen auf der Arbeitsliste. Am 25. April findet die Vereinsmeisterschaft der Aktiven und Jugendlichen am Riedbachweiher statt. Weitere Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Am Ende bedankte sich der neue Vorsitzende Braun bei Sagemann und Ulrich für die jahrelange Arbeit im Angelverein und überreichte Geschenkkorb und Gutschein für Angelgeräte.