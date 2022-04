Generalversammlung 2022 des OGV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lobende Worte gab es von Bürgermeister Rudolf Wuhrer als auch vom OGV-Kreisvorsitzenden Hans Weber für die gesamte Mannschaft des Obst- und Gartenbauvereins bei der Generalversammlung im Züchterheim. In Anbetracht des Krieges in der Ukraine bekomme der Hausgarten wieder einen höheren Stellenwert, war sich der Kreisvorsitzende ganz sicher.

Hans Weber konnte auch verdiente Mitglieder auszeichnen. Für fünf Jahre zweiter Vorsitzender erhielt Edwin Frech den Grünen Apfel, Willi Klein für fünf Jahre Schriftführer und Regina Ilg für fünf Jahre Vorstandsmitglied ebenfalls den Grünen Apfel. Hubert Schirmer wurde für 25 Jahre förderndes Mitglied mit dem silbernen Logl-Bäumchen ausgezeichnet. „Der Denkinger Obst- und Gartenbauverein ist aktiv und sehr gut für die Vereinszukunft aufgestellt dank der guten Mitarbeiter und der aktiven Vorstandschaft“, lobte der Kreisvorsitzende. Er ging noch kurz auf die Kreisveranstaltungen ein, die in Denkingen stattfinden und bat dafür um Unterstützung. Bei den Wahlen gab es kleine Veränderungen. Edwin Frech schied als zweiter Vorsitzender aus, dafür wählten die Mitglieder Martin Nebenfür zum zweiten Vorsitzenden. Für Roswitha Korn, die ebenfalls ausschied wurde als neuer Beisitzer Markus Fetzer gewählt. Im Amt bestätigt wurden Kassier Jochen Auer und Beisitzer Alois Groß.

Die erste Vorsitzende Angelika Heinz gab einen detaillierten Bericht über die Aktivitäten des letzten Halbjahres ab. Coronabedingt war die letzte Generalversammlung im September 2021. Für unsere Vereinsmoster war letztes Jahr eine traurige Mostsaison, kaltes Frühjahr, regnerischer Sommer und im Herbst keine Früchte auf den Bäumen, lautete das Fazit. Da gab es nicht viel zum Mosten. Dank unserem neuen Baumschüttler konnte der Verein die wenigen hoch oben hängenden Früchte ernten und zu Saft pressen. Als weitere Aktivitäten im vergangenen Jahr nannte Angelika Heinz noch die Mithilfe beim Kirbefest im Museum in Neuhausen, die Baumschnittaktionen auf der Gemarkung, Renovierung des Fußbodens in der Moste, Standbetreuung bei der Landesgartenschau und eine Blumenzwiebel Pflanzaktion mit den Vorschülern vom Kindergarten St. Paul. In den Ausführungen von Schriftführer Willi Klein waren neben den Arbeitseinsätzen auch die kameradschaftlichen Aktivitäten aufgelistet, die leider oft etwas zu kurz kamen, so der Schriftführer.