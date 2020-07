Gemeinsames Gebet löst Glücksgefühl aus

Die evangelische Kirchengemeinde hat einen Open-Air-Gottesdienst abgehalten. „Es ist etwas Besonderes, nach vier Monaten wieder einen Gottesdienst gemeinsam mit Euch allen live zu feiern“, sagte Pfarrer Ulrich Dewitz in seiner Begrüßung der zahlreich erschienenen Besucher aus Denkingen, Aldingen, Frittlingen und Aixheim am Sonntag.

Er teilte mit, dass der Gottesdienst auch online bei YouTube live übertragen werde. Dewitz stellte die Open Air-Veranstaltung unter das Leitwort „Endlich – Unendlich – Verantwortlich?“ Der Posaunenchor Aldingen umrahmte die Feier musikalisch und begleitete die gesungenen Lieder.

Auf der Wiese neben der Dreieinigkeitskirche inmitten des evangelischen Gemeindezentrums fühlte man sich im ersten Moment wie im Urlaub. Vorwiegend Familien mit Kindern und viele Jugendliche bevölkerten die Wiese auf Picknickteppichen im notwendigen Abstand. Die etwas ältere Generation bevorzugte lieber eine Sitzgelegenheit. Ganz normal lief der Verkehr auf der angrenzenden Straße vorbei, während in der Nachbarschaft vermutlich eine Familienfeier stattfand. Das tat dem Open Air-Gottesdienst indessen keinen Abbruch, denn alles freute sich, bei schönstem Sommerwetter endlich wieder mal gemeinsam feiern, beten und singen zu dürfen – wenn auch mit Maske. Nach vier Monaten gab es auch wieder ein Opfer, das dem „Projekt Weltmission für verfolgte Christen im Iran“ zugutekam.

Dewitz forderte die Gottesdienstbesucher auf, mit Maske so laut zu singen, dass die Nachbarn es hören. Voller Begeisterung legte er seiner Predigt einen Text aus Moses 5, Kap.7 zugrunde, „Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott“. Dewitz sagte: „Jeder ist heilig, auch Du, denn du wirst von Gott geliebt“. Die drei Themenworte des Gottesdiensts erhielten so ihre Bedeutung: endlich – wieder Gottesdienst; unendlich – du bist unendlich geliebt von Gott; verantwortlich, oder besser beauftragt – meine Zeit und Kraft einzusetzen für die Mitmenschen.

Doch ein Gottesdienst ist nicht nur Predigt, sondern weit mehr, waren sich die Teilnehmer einig. Corina Wangerin meinte, die Mitchristen nach so langer Zeit wieder zu sehen, gemeinsam zu singen und zu beten, löse ein großes Glücksgefühl aus. Selbst Hund „Oskar‘“ durfte mit dabei sein und verhielt sich richtig andächtig, auch während des Singens. Tabea Kirn und Anette Wüst fanden die Feier „ergreifend und Mut machend“. Sie wollen auch die Wiederholung dieses Open Air-Gottesdiensts in 14 Tagen in Aldingen beim Hüttle besuchen. Live einen Gottesdienst mitzuerleben, sei schon bedeutend anders als vor dem Fernseher, „obwohl wir auch hier gesungen und mitgebetet haben“, sagte der Leiter des Posaunenchores, Erich Vosseler. Diesmal durfte er allerdings ohne Funktion mitfeiern und war ganz stolz auf seine Jungs, die alles allein auf den Weg gebracht hatten.

Auch für Pfarrer Dewitz war die Feier im Freien richtig bewegend: Zum einen zu sehen, wie sich die Menschen freuten, und zum anderen, dass der ganze Platz gefüllt war und so viele die Gelegenheit der Gemeinschaft nutzten. Nach den Schlussszenen standen noch viele Gruppen und Familien beisammen, um über das Erlebte zu sprechen.