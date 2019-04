Gemeinsame Liste für Denkingen

Freie Bürger und Unabhängige Bürger in Denkingen stellen eine gemeinsame Liste für die Gemeinderatswahl in Denkingen auf mit 16 Kandidaten. „Dies zeigt das Vertrauen, das den beiden Listen auf Grund ihrer zuverlässigen und guten Gemeinderatsarbeit in der bestehenden Periode geschenkt wurde“, so eine Pressemitteilung. Die Kandidaten in der Reihenfolge der aufgestellten Liste: Jürgen Thieringer (Gemeinderat), Achim Lewedey (Gemeinderat), Alexander Kauth (Gemeinderat), Florian Debler (Gemeinderat), Martin Schnee (Gemeinderat), David Dreher (Gemeinderat), Gerhard Schnee, Florian Ott, Silvester Orsag, Andreas Nemet, Monika Fischer, Alexander Benne, Thorsten Ruf, Waldemar Erdlei, Wilfried Klein und Viktor Gaier.