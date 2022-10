Gemeinsame Hauptübung: Neugierige erleben Großeinsatz in Aixheim mit

„So viele Leute haben wir noch gar nie gehabt“, freut sich Aixheims Abteilungskommandant Ralf Malinger über den großen Zuschauerzuspruch bei der gemeinsamen Übung der Feuerwehr- und DRK-Abteilungen aus Aldingen und Aixheim am Samstag in Aixheim.

Tiere wären verstört

Seit 2019 war dies wieder die erste gemeinsame Hauptübung nach der Corona-Zwangspause. Nach der Branserie der letzten Wochen wäre es wohl auch sinnvoll gewesen, an einem landwirtschaftlichen Anwesen oder Aussiedlerhof zu üben, aber das wäre aus praktischen Gründen schwierig: „Die Landwirte weisen uns darauf hin, dass die Tiere nach einem Einsatz oder einer Übung tagelang verstört sind“, so Malinger.

Aber auch in einem Gewerbebetrieb sind Örtlichkeiten und Belegung hinreichend komplex, um eine umfassende Übung zu ermöglichen, so dass man diesmal bei Fensterbau Faitsch in der Straße Hofbrühl in Aixheim zu Gast war.

Um 14.06 Uhr heulen die Sirenen

Um 14.06 war die Sirene auf dem Aixheimer Feuerwehrmagazin zu hören, zwei Minuten später waren die ersten Feuerwehrleute vor Ort.

„Unklare Rauchentwicklung, vermutlich durch einen Maschinendefekt, vermisste Personen, Anzahl unbekannt“, so die Übungsannahme, mit der Feuerwehr und DRK alarmiert wurden. Insgesamt waren schließlich rund 70 bis 80 Einsatzkräfte vor Ort, schätzt Malinger.

Um herauszufinden, wie viele Personen sich noch im Gebäude befinden, wurde der Firmeninhaber kontaktiert. Doch endgültige Gewissheit gab es erst, als die Atemschutzträger die Räumlichkeiten durchsuchten und am Ende fünf vom DRK realistisch geschminkte „Verletzte“ an eben dieses DRK übergeben konnten.

Kommunikation und Wasserversorgung müssen stimmen

Vor allem auf drei Dinge kommt es bei solchen Übungen an: Wie funktioniert die Kommunikation unter den einzelnen Organisationen und Abteilungen? Ist die Wasserversorgung an der entsprechenden Stelle ausreichend? Und außerdem lernen die Feuerwehrleute schon mal eine weitere Örtlichkeit kennen, an der es tatsächlich mal zu einem echten Einsatz kommen könnte.

In einer eher engen Straße wie dem Hofbrühl ist auch die „Ordnung des Raumes“ besonders wichtig, wie es im Feuerwehr-Jargon heißt. Sprich: Man muss genügend Platz lassen, damit alles reibungslos abläuft und eventuelle Verstärkung auch noch durch kommt.

DRK-Zelt steht zuschauergünstig

Bei einem echten Einsatz wäre daher auch das DRK-Zelt für die Erstbehandlung der Verletzten nicht mitten auf der Straße gestanden, sondern im Hof eines benachbarten Gebäudes um die Ecke. Das wäre allerdings für die Zuschauer schlecht einsehbar gewesen, so dass man sich bewusst für diese Lösung entschieden hatte.

Am Ende des rund einstündigen Übungseinsatzes konnten die Verantwortlichen mit dem im Großen und Ganzen reibungslosen Ablauf mal wieder zufrieden sein.

Schneller als die Feuerwehr

Viele Menschen waren aber früher am Einsatzort als die Feuerwehr: Zahlreiche Zuschauer wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen – unter ihnen auch der Feuerwehrnachwuchs der Kindergruppe „Löschstrolche“ und Bürgermeister Ralf Fahrländer. Der große Zuspruch freut auch Aixheims Abteilungskommandant Malinger: „Wir haben eine riesen Freude gehabt, dass das Interesse der Bevölkerung so groß war.“