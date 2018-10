Gemeinderat debattiert über die Wasserversorgung

Die Wasserversorgung für die Aldinger Gemeindegebiete Eselswiesen und Nagelsee hat den Gemeinderat am Dienstagabend beschäftigt. In der Planung des Industriegebiets Nagelsee war vorgesehen, die Wasserversorgung über eine Pumpstation Eselswiesen zu gewährleisten. Dazu hätte die Pumpstation saniert werden müssen, um sie auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.

Mit dem Bau der Querspange ergab sich eine Alternative für die Wasserversorgung. In einer Sitzung des Bauausschusses vom 29.September 2010 wurde beschlossen, die Firma RBS-wave mit der fachtechnischen Untersuchung verschiedener Alternativen zu beauftragen. In der Gemeinderatssitzung im Januar 2011 wurden die Ergebnisse vorgestellt, deren Umsetzung jedoch aufgrund der hohen Kosten zurückgestellt. Nun ist die Bebauung „Nagelsee“ weit vorangeschritten, so dass diese Maßnahme weiter verfolgt und vorangetrieben werden sollte.

Ein Mitarbeiter von RBS-wave stellte am Dienstag die Möglichkeiten sowie die geschätzten Kosten vor. Demnach könnte der bestehende Hochbehälter saniert und mit einer neuen Druckerhöhungsanlage versehen werden, geschätzte Kosten: 612000 Euro. Ein Neubau in Eselswiesen wäre auch denkbar. Ein Röhrenbehälter wäre für 558000 Euro zu realisieren, ein Behälter aus Edelstahl würde 720000 Euro kosten, bei Stahlbeton lägen die Kosten bei 813000 Euro. Eine weitere denkbare Alternative wäre die Versorgung von Nagelsee und Eselswiese vom Hochbehälter In Stocken aus. Diese Lösung hätte den Vorteil, dass nur Unterhaltskosten anfallen würden, nicht auch noch die Betriebskosten wie bei einem Neubau.

Zudem möchte die Bodensee-Wasserversorgung ihre Leitungen in dem Gebiet auch erneuern. Eine gemeinsame Verlegung der Leitungen könnte für die Gemeinde Aldingen ein Einsparpotential in Höhe von rund 100000 Euro mit sich bringen. Ein Synergieeffekt, den Verwaltung und Gemeinderat gerne nutzen würden. Diese Variante empfehlen auch die Planer von RBS-wave. Aus Kostengründen würde man in Aldingen diese Maßnahme gerne im Jahr 2022 umsetzen. Um das Einsparungspotential zu nutzen, würde man sich jedoch nach dem Zeitplan der Bodensee-Wasserversorgung richten. Aus Aldinger Sicht soll im Zeitraum 2019/2020 geplant werden, um dann im Jahr 2020/2021 bereit zu sein für den Baubeginn.