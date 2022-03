Gemeinderat berät unter anderem über Wasserversorgung

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderates Balgheim standen verschiedene Themen auf der Tagesordnung. Ein Überblick:

Jahresabschluss Wasserversorgung 2020:

Dem Gemeinderat wurde gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt. Der Jahresabschluss wird laut Pressemitteilung der Gemeinde wie folgt festgestellt: Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von rund 5000 Euro ab. Der Verlust im Vorjahr betrug rund 24000 Euro. Maßgeblich für die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr sind die gestiegenen Umsatzerlöse. Im Gegenzug haben sich allerdings die Unterhaltungsaufwendungen erhöht.

Zustimmung zur Wahl des Kommandanten:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Balgheim haben im Februar in geheimer Wahl Marc Hafner in seinem Amt als Kommandant für weitere fünf Jahre bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Herr Christoph Teufel gewählt. Gemäß den Bestimmungen des Feuerwehrgesetzes wurden die Amtsinhaber einstimmig vom Gemeinderat im Amt bestätigen.

ELR Schwerpunktgemeinde:

Der Antrag zur Aufnahme der VG Spaichingen als ELR-Schwerpunktgemeinde wird in 2023 stattfinden. Zuvor müssen die einzelnen Gemeinden sowie die gesamte Verwaltungsgemeinschaft laut Pressemitteilung der Gemeinde Balgheim Entwicklungskonzepte erstellen. Nach einer letzten Abstimmung sind der Umfang sowie die Anforderungen an den schematischen Aufbau nahezu fixiert. Die Verwaltung hat Kontakt zu Planungsbüros aufgenommen, welche die Gemeinde bei dem Prozess begleiten.

Sport- und Festhalle:

Bei der Ablesung zum Jahreswechsel, respektive bei der Jahresabrechnung durch die Energieversorger, wurde eine signifikante Erhöhung des Energiebedarfs ersichtlich. Nach aufwändiger und zeitintensiver Fehlersuche wurde ein Defekt im Schaltschrank als Ursache festgestellt. Das benötigte Ersatzteil konnte von dem Wartungsbetrieb aus einer alten Anlage ausgebaut und im Schaltschrank verbaut werden. Im Zusammenhang mit anstehenden Erhaltungsmaßnahmen bietet sich als Grundlage ein energetisches Sanierungskonzept an. Die Kosten hierfür belaufen sich auf circa 10000 Euro, welche mit bis zu 80 Prozent bezuschusst werden. Ein solches Konzept könnte aus Sicht der Verwaltung im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts erarbeitet werden.

Wasserversorgung:

Gemäß der bnNetze GmbH muss der DSL Router am Hochbehälter ausgetauscht werden. Hierfür werden circa 4000 Euro benötigt, welche im kommenden Haushaltsjahr veranschlagt werden sollen. Darüber hinaus wird die badenova laut Gemeinde die weitere Investitionsplanung ausarbeiten, welche nach erster Sichtung vor allem den Hochbehälter betreffen wird.

Biotopverbundplanung:

Bezugnehmend auf einen Beschluss des vergangenen Jahres wird nochmals auf die Beteiligung der Gemeinde Balgheim an der interkommunalen Biotopverbundplanung der Gemeinden aus der Verwaltungsgemeinschaft sowie der N!-Region eingegangen. Der Kostenanteil für die Gemeinde beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Planung soll nach Prüfung und Einschätzung der Fachbehörden durch das Büro Baader-Konzept durchgeführt werden.

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen:

Der Gemeinderat wird informiert, dass im Rahmen der Anschlussunterbringung eine Familie der Gemeinde zu gewiesen wurde. Die vier Personen ziehen an diesem Mittwoch in die Wohnung im Rentamt ein. In diesem Zusammenhang arbeitet die Verwaltung aktuell eine Satzung zur Nutzung der Räumlichkeiten aus.

Jugendraum:

Mehrere Jugendliche aus Balgheim wollen sich aktiv im Jugendraum beteiligen und diesen wieder nutzen. Der Bürgermeister sowie Vertreter des Gemeinderates sind in Kontakt mit den Jugendlichen und deren Eltern, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zeitnah soll eine Jugendversammlung stattfinden, zu der alle Jugendlichen aus Balgheim und deren Eltern eingeladen werden.

Benutzungsordnung Sport- und Festhalle:

2014 wurde der TSV-Raum in der Sport- und Festhalle als Ersatz für den damals wegfallenden Raum im Rentamt ausgebaut. Der Turn- und Sportverein Balgheim stellte jüngst in einem Antrag die Konkretisierung der Nutzung vor. Die Neuerungen lauten wie folgt: Der TSV-Vereinsraum wird ausschließlich für Vorstands-, Ausschusssitzungen, vereinsinterne Besprechungen und von Sportgruppen nach den Übungs- und Trainingseinheiten genutzt. Es erfolgt keine Vermietung oder Weitergabe des Vereinsraums an Dritte.

Der Vereinsraum steht werktags ab 18.30 Uhr und an Wochenenden für Vorstands- und Ausschusssitzungen ohne Einschränkung zur Verfügung. Die Gemeinde kann die Nutzung jederzeit für eigene Veranstaltungen oder bei Bedarf untersagen. Die Benutzung durch den TSV oder dessen Gruppen ist nur in Anwesenheit und unter Aufsicht eines verantwortlichen Übungsleiters oder einer anderen verantwortlichen Aufsichtsperson gestattet. Übungsleiter oder Aufsichtspersonen sind der Gemeinde namentlich zu nennen. Eintragungen sind in einem ausgelegten Buch entsprechend der Benutzung zu machen. Der Raum ist sauber zu halten. Die verantwortlichen Personen der Benutzer sind für die sachgemäße und schonende Behandlung der Gerätschaften verantwortlich. Der TSV-Raum ist besenrein zu verlassen.

Erweiterung Funkanlage:

Telefonica Deutschland plant die Infrastruktur für mobiles Breitband in der Gemeinde Balgheim zu modernisieren und den bestehenden Standort oberhalb des Friedhofes um eine 5G-Sendeanlage zu erweitern. Die Erweiterung vermeidet seitens Telefonica Deutschland zusätzliche Standorte.