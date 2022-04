Gemeindebücherei lädt zur Waldwoche ein

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und der Forstverwaltung lädt die Gemeindebücherei Aldingen zur Themenwoche „Wald erleben“ vom 13. bis 20. Mai ein. Die Woche beginnt mit einer Auftaktveranstaltung in der Bücherei.

Was ist der Wald für uns? Ort für Erlebnisse und Erholung? Ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz? Oder ein Wirtschaftsfaktor? Die verschiedenen Aspekte werden bei vier verschiedenen Veranstaltungen näher beleuchtet, heißt es in einer Ankündigung.

Kinder, gerne mit Eltern, können am Freitag, 13. Mai, ab 15 Uhr an verschiedenen Stationen Bücher und Medien kennenlernen, in denen es um Wald, Umwelt und Natur geht. Mit dabei ist auch Förster Sigmund Scheu. Er bringt Fundstücke und andere Anschauungsobjekte aus dem Wald mit und macht somit Lust auf die spätere Entdeckungstour.

Der Märchen-Klassiker „Hänsel und Gretel“ steht stellvertretend auch für die mythische Bedeutung des Waldes. Zum Kamishibai-Theater am Mittwoch, 18. Mai, sind Kinder im Vorschul- und Grundschulalter ab 14.30 Uhr eingeladen, die anschließend unter sachkundiger Anleitung mit Naturmaterialien basteln dürfen.

Ab 17 Uhr, ebenfalls am Mittwoch, 18. Mai, entführt Aromaexpertin Sina Sygulla die Gäste in die „Duftwelt des Waldes“. Die Teilnehmenden lernen die Öle der wichtigsten Bäume der Region als Grundlage der Waldmedizin kennen. Ebenso geht es um die Funktion des Waldes als Erholungs- und Wohlfühlort.

Den Wald vor Ort und mit allen Sinnen erleben kann man am besten bei einer Waldbegehung am Freitag, 20. Mai, ab 15 Uhr: Förster Sigmund Scheu wird mit Geschichten und Erlebnissen auf unterhaltsame Art vermitteln, welche Bedeutung der Wald hat. Die Teilnehmenden werden danach den Wald mit anderen Augen und bewusster sehen. Die Exkursion in den heimischen Wald startet am Schlösslebühl.