Gemeinde lehnt Förderung für Tennisplätze ab

Die Gemeinde Balgheim hat die Bitte des Tennis-clubs um einen Zuschuss über 10 000 Euro für die Sanierung der Tennisplätze angesichts der Haushaltssituation für 2021 abgelehnt. Allerdings will die Gemeinde nach anderen Formen der Förderung suchen.

Der TC Balgheim plant die Sanierung seiner Tennisplätze. Die Kosten hierfür betragen 65 000 bis 70 000 Euro. 30 Prozent erhält der Verein durch Förderung vom WLSB. Weiteres Kapital konnte der TC Balgheim in den vergangenen Jahren selbst aufbauen.

Die Vorstandschaft, vertreten durch den ersten Vorsitzenden, erbat von der Gemeinde eine einmalige Förderung der Sondermaßnahme in Höhe von 10 000 Euro. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung sei eine Förderung in dieser Größenordnung jedoch nicht möglich. Der Haushalt für 2021 sei nicht ausgeglichen und dabei eine freiwillige Leistung in Höhe von 10 000 Euro zu erbringen daher „nicht darstellbar“.

Dennoch sei eine Vereinsförderung wichtig und steigere ein moderner Tennisplatz die Attraktivität der Gemeinde. Daher will Bürgermeister Nathanael Schwarz mit dem Tennisclub Möglichkeiten, auch abseits eines finanziellen Zuschusses, zur Förderung des Platzes besprechen.

Weiteres Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung war der An- und Umbau am Balgheimer Feuerwehrgerätehaus, der gut voran schreite. In der Sitzung wurden weitere Gewerke vergeben, nämlich die Bodenbelagsarbeiten an die Firma Reger, Innen- und Außenputzarbeiten an die Firma Hipp, Malerarbeiten an die Firma Geiser sowie Zementestricharbeiten an die Firma Meschenmoser.

Die Arbeiten zur Neufassung der Quellen beginnen am 13. November und dauern bis 2021 an. Begonnen wird an der Unteren Winkeläckerquelle.

Am 14. März 2021 ist in Baden-Württemberg Landtagswahl. Der Gemeinderat hat die Berufung des Wahlvorstands und des Briefwahlvorstands zur Kenntnis genommen. Als Wahlraum wurde die Sport- und Festhalle festgelegt, weil diese die notwendige Größe bietet, um Corona-konform zu sein. Für die Wahl hat die Verwaltung außerdem die Beschaffung des PC-Programms „Wahlmanager“ des Rechenzentrum Komm.ONE beauftragt.

Ein weiteres Thema in der Sitzung war die nun erfolgte Genehmigung der Kommunalaufsicht zur Umwandlung der stillen Einlagen der Gemeinde Balgheim bei der Badenova AG. Da die Zahlung an die Badenova erst 2021 erfolgt, soll für 2020 ein Haushaltsrest gebildet und übertragen werden.