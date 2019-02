Gemeinde heißt ihre Neubürger willkommen

Auf Einladung der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Rudolf Wuhrer sind gut 20 Personen in die Scheune im Bürgerhaus zum „Neubürgertreff“ gekommen. Bei einem kleinen Stehempfang mit Sekt und Orangensaft wurden Bekanntschaften untereinander geschlossen und die Namen ausgetauscht. Anschließend stoß Wuhrer mit den Neubürgern zum herzlichen Willkommen in der Gemeinde an.

Der Bürgermeister gab einen kurzen Einblick in die 2650 Einwohner zählende Gemeinde, deren Infrastruktur und vor allem die gemeindeeigenen Einrichtungen. Hierbei nahmen die drei Kindertagesstätten und die Grundschule, die zur Ganztagesschule ausgebaut wird, bei den anwesenden jungen Familien einen besonderen Stellenwert ein.

In seiner Funktion als Vereinssprecher stellte Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Thieringer die Denkinger Vereine mit ihren vielseitigen Angeboten vor. Mehrere Vereine hatten die Gelegenheit dieses Bürgertreffs genutzt und eigene Flyer ihres Vereins speziell für die Neubürger ausgelegt.

Dem Stehempfang in der Scheune schloss sich ein Rundgang in der Mediathek an. Über die Angebote und Aktionen der Mediathek mit ihrem großen Medienbestand zeigten sich die Besucher überwältigt und interessiert. Büchereileiterin Angelika Koesling gab einen Überblick über die Arbeiten in der Mediathek, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet wird. „Die Medienauswahl werde ich demnächst bei einem Besuch näher in Augenschein nehmen“, meinte ein junger Familienvater.