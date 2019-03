Gemeinde Dürbheim animiert Bürger zum Stromsparen

Eine hohe Energierechnung, schlecht isolierte Fenster oder vielleicht die Idee, auf erneuerbare Energie umzusteigen – die Gemeinde Dürbheim will helfen und investiert in diesem Jahr 1000 Euro in kostenlose Energieberatungen für die Bürger. „Am besten werden Umwelt, aber auch die Geldbeutel, durch Energie geschont, die gar nicht verbraucht wird“, sagt Dürbheims Bürgermeister Andreas Häse.

30 Euro kosten die unterschiedlichen Beratungen der Energieagentur Landkreis Tuttlingen in Kooperation mit der Verbraucherzentrale normalerweise – durch die 1000 Euro, die im Haushalt vom Gemeinderat abgesegnet wurden, können nun 33 Dürbheimer Haushalte eine kostenlose Beratung beantragen.

Beratung soll zu Veränderungen führen

Die langfristigen Ziel der Gemeinde: Den Verbrauch, insbesondere in der Wärmegewinnung, zu verringern. Außerdem einkommensschwachen Haushalten helfen, Stromfresser zu finden und die Anzahl der Flächen für Photovoltaikanlagen erhöhen. Die Beratung soll hierbei keinerlei wirtschaftliche Interessen verfolgen, das Projekt sei unverbindlich und auf den Umweltschutz ausgerichtet.

„Wir wollen aber natürlich einen Effekt erzielen“, sagt Häse. Falls die Gemeinde merken würde, dass die Bürger nach der Beratung etwas ändern, könnten weitere 500 Euro aus dem Dürbheimer Haushalt in das Projekt investiert werden.

Dürbheim ist erst die dritte Gemeinde im Landkreis, die eine derartige Kooperation mit der Energieagentur und der Verbraucherzentrale eingeht. „Die Erfahrung zeigt, dass die Nachfrage deutlich höher ist, als das, was die Gemeinden an Fördermitteln bereit stellen können“, sagt Joachim Bühner, Geschäftsführer der Energieagentur Tuttlingen. So finanzierte bereits die Gemeinde Wurmlingen nachträglich Geld in dieses Projekt, da die Nachfrage der kostenlosen Beratungen so groß war.

Vier verschiedene "Checks" - in Dürbheim alle kostenlos

Wie die Energieagentur, besucht auch die Verbraucherzentrale im Landkreis seit 2012 Bürger, um vor Ort mit Interessierten über Möglichkeiten der Energieeinsparung zu sprechen. Während die zwei Anbieter ihren „Basis-Check“ mittlerweile für alle kostenlos anbieten, sind der „Gebäude-Check“, der „Heiz-Check“ und der „Solarwärme-Check“ kostenpflichtig.

„Beim Gebäude-Check wird die Haustechnik und die Gebäudehülle überprüft. Dann werden Energiesparpotenziale identifiziert“, sagt Meike Militz, Regional-Managerin der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Beim Heiz-Check werde die Effizienz der Heizsysteme überprüft, der Solarwärme-Check bezieht sich wiederum auf die Effizienz von solarthermischen Anlagen.

„Das wichtigste ist das persönliche Gespräch vor Ort und der Austausch mit dem Berater“, erklärt Militz. Außerdem bekomme jede Person, die beraten wurde, einen Bericht, der Ideen für ein weiteres Vorgehen zusammenfasst. „Wir sagen den Personen nicht, welche spezielle Anlage sie bei welchem speziellen Handwerker besorgen sollen“, sagt Militz. „Trotzdem: wenn beispielsweise mehrere Angebote für eine Heizungsanlage vorliegen, stehen wir gerne zur Hilfe bereit.“