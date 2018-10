Geister ziehen durch Frittlingen

Zahlreiche Kinder von Kinderhaus und Grundschule zusammen mit Eltern oder Großeltern haben sich am Rübengeisterumzug in Frittlingen beteiligt, den der Geschichts- und Heimatverein seit mehr als 20 Jahren veranstaltet. Die Rüben hatte die Gemeinde spendiert und jeder schnitzte daraus einen individuellen Rübengeist, der mehr oder weniger schaurig aussah. Auch bei der Trageweise waren viele Varianten zusehen, ob an Schnur oder Draht hängend oder auf einem Stock aufgespießt oder aber auf einem kleinen Wagen hinter sich her ziehend. Die Jungmusikanten des Musikvereins begleiteten den Umzug mit einem Rübengeistermarsch, die Feuerwehr sorgte für einen sicheren Weg. Der Umzug endete vor der Leintalhalle, wo die Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins die Teilnehmer mit Kinderpunsch, Glühwein und heißen Roten bewirteten.